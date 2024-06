Mirafiori, adesso la 500 ibrida accelera: "La produzione potrebbe iniziare già alla fine del 2025"

La 500 ibrida? Adesso accelera. A poche settimane dall'annuncio fatto dal ceo Carlos Tavares ai sindacati, che prevedeva l'approdo del nuovo modello a Mirafiori nel 2026, arriva dai vertici Stellantis un nuovo appunto da segnare sul calendario: la fine del 2025.



Oltre 100mila esemplari all'anno

A prendere la parola, questa volta, è stato Olivier Francois, ceo di Fiat e global chief marketing officer di Stellantis. Un anticipo di (almeno) qualche settimana, che se non sposta di molto la situazione generale, quantomeno conforta sui tempi che i lavoratori dovranno attendere prima di veder risalire i volumi di produzione. Le previsioni, secondo il manager, sono di 100-115mila vetture ogni anno.



Un prodotto "fatto in casa"

“Il modello ibrido affiancherà la Fiat 500 elettrica - ha detto Francois - anch'essa progettata, ingegnerizzata, e disegnata a Mirafiori. Una decisione, e’ stato spiegato, che conferma la dedizione del marchio all'innovazione e alla sostenibilità, rafforzando al contempo il profondo legame con le sue radici italiane e il forte ruolo strategico di Mirafiori. La versione ibrida sarà progettata, ingegnerizzata e disegnata a Torino, dunque sarà Made in Mirafiori e dai siti italiani arriveranno anche gli altri componenti della vettura: il motore proverrà dallo stabilimento Stellantis di Termoli, il sistema di scarico sarà prodotto a Napoli e il cambio sarà anch'esso fabbricato a Mirafiori".

Una 500 elettrica "Mirafiori"

Sempre Francois ha annunciato che a arriverà anche un’edizione speciale della Fiat 500e, che si chiamerà proprio "Mirafiori", sara’ prodotta in 500 esemplari e sarà disponibile esclusivamente sul mercato italiano a partire da quest'estate.

“Fiat è orgogliosa di essere portabandiera dell’Italia nel mondo - ha aggiunto -. L’Italia rappresenta le nostre fondamenta, la nostra forza trainante e il nostro futuro. E Mirafiori è uno dei nostri motori, che rappresenta l’Italia, la sua gente, i suoi valori, il suo orgoglio e la 500”.

Nel 2023, è stato inoltre ricordato, Fiat ha prodotto proprio in Italia una vettura su tre tra quelle vendute globalmente. Questa cifra è ancora più alta nel territorio nazionale, dove il 70% delle Fiat vendute è stato assemblato in Italia. Con la Panda prodotta a Pomigliano e la 500 a Mirafiori, Fiat ha quindi due dei suoi modelli più iconici realizzati in Italia.