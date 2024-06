Pentenero: “Avs ottimi compagni di viaggi, non accetto lezioni di antifascismo”

“Io non voglio replicare a chi mi attacca per aver partecipato a una manifestazione, davanti a una bellissima piazza, insieme a chi con me ha condiviso questo bel percorso per cambiare il Piemonte". Così la candidata del centrosinistra Gianna Pentenero alla presidenza del Piemonte a margine della manifestazione di Alleanza Verdi e Sinistra in piazza Castello, ieri sera.



"Non accetto lezioni da chi l'antifascismo non lo pratica nel suo agire quotidiano, da chi invece si accompagna a personaggi che del fascismo ne fanno l’agire quotidiano. E allora come dice lo storico Alessandro Barbero: ‘se uno non si dice antifascista allora è fascista”.