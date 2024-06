Al via la terza edizione del progetto Ecomusei Palcoscenico Naturale

Il Piemonte accoglie la terza edizione di "Ecomusei Palcoscenico Naturale", un'iniziativa che prende il via il 16 giugno con oltre 20 spettacoli pensati per valorizzare gli ecomusei piemontesi e il loro straordinario territorio.

Piemonte dal Vivo, in sinergia con la Regione Piemonte e Abbonamento Musei, lavora insieme alla Rete Ecomusei Piemonte per dare vita a un cartellone di eventi site-specific che si integrano perfettamente con gli spazi degli ecomusei, offrendo un’esperienza che va oltre la semplice performance teatrale. Il progetto è concepito e sviluppato in maniera condivisa dalle istituzioni, con l'obiettivo di stimolare la partecipazione attiva delle comunità locali e per sensibilizzare i cittadini nei confronti degli ecomusei da intendere come strumenti culturali di riconoscimento dei valori e della storia di un territorio, di cura e rigenerazione di luoghi per favorire la trasmissione di saperi tradizionali e di progetti innovativi in particolare alle nuove generazioni.