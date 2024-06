DonatoriNati Polizia: uno stand per accogliere le Millemiglia 2024

Conto alla rovescia in attesa delle Mille Miglia: martedì 11 giugno sarà una giornata importante per l'Associazione DonatoriNati Polizia di Stato: in Piazza San Carlo a Torino, nell’ambito del villaggio della Polizia allestito dalla Questura di Torino per il passaggio di una tappa della manifestazione edizione 2024, ci sarà uno stand informativo delle attività di DonatoriNati. Si potranno effettuare pre-donazioni con personale medico a bordo di un’autoemoteca Avis, dalle ore 14:30 alle 17:30.





La costituzione dell’Associazione DonatoriNati Piemonte è frutto della determinazione e della passione di tanti donatori e volontari, ma è anche un risultato giunto grazie al supporto di poliziotti e vigili del fuoco che su tutto il territorio nazionale si prodigano da anni per garantire donazioni di sangue indispensabili al fabbisogno nazionale. Saranno presenti il Presidente DonatoriNati Piemonte Mirko Oropallo ed il Vice Presidente Massimo Civitate.





“La donazione del sangue è un atto di solidarietà: un semplice gesto che ha un impatto determinante nella vita di una persona malata o ferita. È importante ricordare che donare sangue richiede solo pochi minuti, è un processo sicuro, controllato e indolore. Ogni donazione fornisce immediato supporto medico a pazienti che affrontano gravi condizioni di salute, traumi o interventi chirurgici. È un atto che dà speranza e un nuovo inizio a molte persone” - afferma Claudio Saltari Presidente Nazionale DonatoriNati.





“Volontariato, Sport e Solidarietà sono validi esempi per i giovani che partecipano con curiosità ed entusiasmo alle nostre iniziative. Sono certo che la Millemiglia, la competizione automobilistica piu’ bella e più antica del mondo, sia un momento di valorizzazione dei territori che tocca, ma anche un momento in cui si incontrano le eccellenze della nostra bella Italia. DonatoriNati con la sua opera di volontariato da quasi 20 anni è un valido riferimento per giovani e cittadini e sono certo che laddove si incontrano partecipanti e appassionati della Millemiglia provenienti da ogni parte del mondo ci sia opportunità e spazio per conoscere e divulgare un messaggio fondamentale: “Chi dona il sangue dona la vita” - afferma Vittorio Di Santo, Presidente del Comitato Security della Millemiglia e Socio Donatorinati.