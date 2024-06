Grugliasco, parte il servizio di spesa sospesa al mercato di piazza Matteotti

Parte il servizio di spesa sospesa e raccolta dell’invenduto al mercato di Campagna Amica di Grugliasco di Piazza Matteotti Alta.

Tutti i mercoledì, negli orari del mercato contadino, dalle 15 alle 19, sarà possibile acquistare frutta, verdura, pane, prodotti da forno, miele, latticini, uova carne di coniglio anche per donarle alle persone in difficoltà. Anche i produttori presenti con i banchi potranno donare il prodotto invenduto.

Verso le 18.30 passeranno gli operatori della Cooperativa Gruppo Arco con un bike truck a raccogliere i sacchetti con gli alimenti donati dai frequentatori del mercato e gli alimenti invenduti ma ancora freschi.

Dal mercato contadino i prodotti saranno portati al vicino Emporio Solidale, gestito dall’Unità 46 di Grugliasco della Caritas diocesana, che si trova all’interno del Centro civico “Nello Farina” di via San Rocco 20.

Qui, proprio il mercoledì sera, dalle 18 alle 20, è attiva la distribuzione alle famiglie in difficoltà. In questo modo le persone possono prelevare cibo fresco del mercato contadino oltre che altri beni alimentari e per l’igiene. L’Emporio Solidale, gestito da volontari, è aperto anche il sabato mattina, dalle 9 alle 12, per la distribuzione di cibo confezionato e prodotti per l’igiene e serve un centinaio di famiglie. La distribuzione utilizza un sistema a punteggio. A ogni famiglia che richiede il servizio dell’Emporio Solidale, viene assegnato un punteggio in base a Isee e altri parametri. Al momento del ritiro, la famiglia potrà prelevare prodotti che riportano il relativo valore in punti, fino ad esaurire il punteggio settimanale a disposizione.

L’Emporio è, come il mercato di Campagna Amica, anche un luogo di relazioni dove le famiglie possono raccontare la propria situazione, le loro storie e sentirsi meno emarginate.