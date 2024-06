Le 7 migliori meme coin su Solana da acquistare a giugno 2024

Sia che si tratti di progetti basati su Solana elencati su DEX o CEX, o che siano ancora nella fase di presale, è comune vederli attrarre una grande attenzione e capitale. La chain Ethereum ha registrato un periodo relativamente tranquillo con il calo di valore di ETH/BTC, mentre SOL/ETH è in crescita da gennaio 2023.

In questo contesto, ecco le 7 migliori meme coin su Solana che da valutare per l’acquisto o aggiungere alla watchlist di giugno 2024.

Le migliori meme coin su Solana

Ognuna di queste criptovalute basate su Solana è ben nota o sta rapidamente facendo il proprio ingresso nel settore delle meme coin. Ecco perché:

Sealana (SEAL)

Sealana (SEAL) è una nuova meme coin basata sulla rete di Solana. Il progetto ha recentemente avviato la sua presale come prima meme coin basata sul tema foca, catturando rapidamente l'attenzione degli investitori crypto.

Come Dogecoin, Sealana è una meme coin nel senso più completo della parola, senza promesse di utilità o guadagni massicci.

È una meme coin pura, e come tale è simile a diverse altre meme coin lanciate di recente e di grande successo.

In un certo senso, il progetto rappresenta l'ossessione dei trader nel cercare costantemente nuove opportunità, fino al punto in cui persino la propria salute viene dimenticata e sostituita con una "dieta a base di patatine e tonno in scatola".

Sebbene sia una nuova meme coin su Solana, la sua esistenza è anche parzialmente una critica all'ossessione per le nuove opportunità e alla caccia alla balena dell'industria delle criptovalute.

Un analista crypto sul canale YouTube ha recentemente commentato il nuovo token di Solana, speculando che potrebbe esplodere con il previsto rally del prezzo di Solana.

WienerAI (WAI)

WienerAI è una nuova meme coin basata non su Solana ma su Ethereum. Tuttavia, come nuovo progetto in tendenza, potrebbe essere uno da tenere d'occhio.

Questo progetto unisce un cane, una salsiccia e l'intelligenza artificiale in qualcosa di totalmente nuovo e rivoluzionario, che cerca di spingere i confini non solo delle meme coin, ma dei progetti crypto in generale.

Grazie alla sua tecnologia, il progetto si presenta come il partner di trading rivoluzionario personale di tutti, offrendo capacità senza precedenti.

Può aprire infatti le porte a un trading migliorato, assistito dall'IA, permettendo scambi senza soluzione di continuità e senza commissioni. E non solo: è stato progettato per essere facilmente aggiornabile nel tempo, in modo da rimanere al passo con le nuove tendenze e le evoluzioni del mercato, anziché rimanere bloccato in una forma statica come altre criptovalute.

WienerAI mette anche un forte accento sulla sua comunità e sulla fedeltà dei suoi sostenitori. Essendo un’idea interessante molti investitori non mancano di partecipare alla prevendita, che è ancora in corso dall'inizio di giugno.

Smog (SMOG)

Smog è una meme coin basata su Solana che ha scelto di non optare né per un cane né per un gatto come volto del suo progetto.

Invece, in onore del 2024, anno del Drago, questa è una meme coin basata sui draghi che si preannuncia essere di grande impatto, dato che molti potrebbero acquistare questa meme coin semplicemente per buona fortuna.

A prescindere dal fatto che il drago rappresenti un investimento fortunato nel 2024, SMOG merita comunque di essere presa in considerazione in quanto offre uno sconto del 10% agli investitori.

Inoltre, chiunque acquisti SMOG può metterli in staking e ricevere ricompense semplicemente possedendo i token e tenendoli bloccati.

Smog sta anche organizzando eventi comunitari in questo momento. Di recente, ha tenuto il suo primo grande airdrop, e la sua Stagione 2 della Quest Comunitaria è ora attiva.

Per partecipare a questi eventi e vincere ancora più ricompense, gli investitori devono acquistare SMOG e metterli in staking, poiché così si guadagna esperienza (XP).

Avere XP è una condizione per la partecipazione. È ancora possibile unirsi o semplicemente acquistare SMOG e aspettare che il prezzo cresca. Il noto YouTuber Cryptonews ritiene che SMOG abbia il potenziale per raggiungere $1 nel 2024.

Wen (WEN)

Le meme coin basate sui gatti sono recentemente diventate una grande tendenza nel settore delle meme coin, e Wen è una delle più grandi e carine in circolazione.

È la prima community basata su un NFT frazionario.

Essenzialmente, la community del progetto ha diviso il poema 'A Love Letter to Wen Bros' di @weremeow in un trilione di pezzi, ciascuno scambiabile come un normale token su Solana.

Tuttavia, possedere un singolo token è sufficiente per farti diventare un proprietario parziale del poema.

Oltre a ciò, WEN intende anche spingere sui limiti di Solana.

Finora è diventata la prima community coin basata su un NFT frazionario, il primo lancio ufficiale sul launchpad LFT di Jupiter DEX e il primo NFT coniato sullo standard NFT di WNS.

Il progetto ha ottenuto molti successi per una criptovaluta che è stata lanciata solo alla fine di gennaio 2024, quindi molti si aspettano che sia una delle principali meme coin basate sui gatti una volta che il mercato si riprenderà e consentirà ai tori di prendere nuovamente il controllo.

Dogwifhat (WIF)

Negli ultimi anni, molte meme coin sono state lanciate dopo aver visto il successo di Dogecoin. In un mercato più competitivo, molti sviluppatori hanno deciso che non potevano permettersi di creare progetti privi di utilità.

Invece, hanno introdotto funzionalità DeFi come lo staking o ha fatto emergere questi progetti come simboli presentando nuove tecnologie.

Dogwifhat insiste invece sulla questione che è letteralmente "solo un cane con un cappello".

Questo è tutto, e come tale, incarna perfettamente lo spirito di Dogecoin originale, che è emerso solo per essere una criptovaluta divertente basata sui meme nel 2013.

Tuttavia, questo non significa che Dogwifhat non abbia nulla da offrire. Anzi, sta attualmente lavorando al “Generatore di Cappelli” WIF, che permette ai membri della community di creare i propri meme e portare il divertimento al livello successivo.

Catwifbag (BAG)

Catwifbag è emersa come un progetto gemello di Dogwifhat dal momento che la persona dietro il meme originale di Dogwifhat ha creato questa meme coin.

Il creatore del progetto è un utente di Instagram noto come ma_babezz, che ha pubblicato una foto del suo gatto con una borsa sulla testa circa una settimana dopo che è stato creato il post originale di Dogwifhat.

Questo ha segnato la nascita del meme Catwifbag e del progetto stesso.

Tuttavia, Catwifbag è altrettanto dedicata a essere un meme quanto lo è Dogwifhat, con il suo piano di sviluppo che consiste semplicemente in hype per il progetto.

Dovrebbe essere per questo una criptovaluta divertente, e ha già attirato oltre 13.420 detentori al momento della stesura di questo testo.

Anche se non è la più grande o la più popolare meme coin, BAG è comunque piuttosto giovane, essendo in circolazione solo da poche settimane, quindi c'è ancora molto tempo per crescere.

Slerf (SLERF)

SLERF è un'altra meme coin basata sui bradipi, ed è in realtà più vecchia della precedente Slothana.

È emersa con la visione di essere una meme coin divertente e coinvolgente. Tuttavia, ciò che l'ha resa famosa e ha incuriosito gli investitori è stato in realtà un incidente avvenuto il giorno del lancio del progetto.

Lo sviluppatore dietro al progetto ha accidentalmente bruciato SLERF dal valore di $10 milioni di dollari, che dovevano essere distribuiti in airdrop agli acquirenti della presale.

Invece di andare a 25.000 partecipanti alla presale, sono stati bloccati permanentemente in uno smart contract da cui non potevano mai essere estratti.

Tuttavia, la reazione dello sviluppatore all’ errore ha conquistato la community, unita alla promessa di rimborsare tutti coloro che non sono riusciti a ricevere i loro token a causa di quest’ultimo..

Nel frattempo, la pubblicità che il progetto ha ricevuto a seguito dell'incidente lo ha comunque fatto esplodere, e al momento SLERF è una delle criptovalute più popolari su Solana, spesso in cima alle liste dei trend.

Conclusioni

Il settore delle meme coin è tra i più vivaci e popolari nell'intero settore delle criptovalute.

Sebbene le meme coin di Ethereum abbiano dominato il panorama negli ultimi anni, Solana sta emergendo come un concorrente di rilievo, con il suo settore in costante crescita.

Anche se molte di queste criptovalute stanno attualmente registrando una diminuzione dei prezzi, ciò è probabilmente dovuto alla tendenza al ribasso che al momento caratterizza il mercato. Alcuni investitori potrebbero cogliere questa opportunità per acquistare meme coin a prezzi convenienti, mentre altri potrebbero preferire attendere il recupero del mercato.

Indipendentemente dalle proprie azioni, vale la pena tenere d'occhio queste principali meme coin di Solana, poiché la loro popolarità promette un alto potenziale di ritorno in futuro.