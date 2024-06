Moderati sia con Cirio che con Lo Russo. Dopo le Regionali, check della maggioranza in Sala Rossa

Analisi del voto in giunta e maggioranza

Primo partito all'ombra della Mole è il Partito Democratico. Soddisfatto del risultato il sindaco Stefano Lo Russo , che ora sarà al centro di attenta analisi in giunta, ma soprattutto nella maggioranza di centrosinistra. A confermarlo il primo cittadino ai microfoni di TO-Radio, che ha aggiunto: " Sono arrivati dei segnali positivi, ma ne sono arrivati di altrettanto significativi. Dobbiamo concentrarci su come migliorare ".

I Moderati

I temi al centro del dibattito sono diversi. In primis la questione dei Moderati, una sorta di "elefante nella stanza". Ieri le urne hanno premiato infatti l'ex capogruppo regionale dei Moderati Silvio Magliano, primo per voti nella lista Cirio Presidente. Si tratta solo della conferma finale dell'appoggio dato in campagna elettorale dal leader Mimmo Portas a Cirio. Il fatto però che ora le due forze siano rispettivamente in due schieramenti diversi apre un dibattito.