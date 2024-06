Marciapiedi invasi dall'erba alle Vallette, il Comune: "Taglio già fatto o in programma"

Da strada della Continassa a via Traves, alle Vallette è emergenza per l’erba alta. Diversi marciapiedi del quartiere situato nella periferia di Torino ovest sono completamente invasi dalle erbacce, obbligando così i passanti a camminare nella limitrofa pista ciclabile. Se non addirittura in strada, con evidenti rischi di sicurezza.

Giungla urbana

Una vera e propria “giungla urbana”, la definisce Paolo Biccari, da sempre attento ai problemi del capoluogo. Biccari, su segnalazione dei residenti, ha effettuato un sopralluogo nell’area. “Le istituzioni – sottolinea - devono intervenire rapidamente, i cittadini pagano le tasse e meritano di avere marciapiedi e piste ciclabili sicure".

Il Comune: "Taglio già fatto o in programma"

"Il taglio del verde in su via Traves - replicano dal Comune - è avvenuto agli inizi di giugno. Vi è poi un’area adibita a parcheggio, che rientra nel lotto di manutenzione del suolo, programmata più avanti". "Per quanto riguarda, la sponda verrà fatto un sopralluogo per procedere successivamente anche con questi lavori" concludono dalla Città.