Sorpreso con oltre 1 kg di cocaina e 270 dosi: arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un cittadino senegalese di quarantanove anni, gravemente indiziato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Mirafiori sono intervenuti in corso Caio Plinio per una segnalazione di attività di spaccio nei pressi dei Giardini Maiocco. Al loro arrivo gli agenti non hanno riscontrato la presenza di pusher ma sono entrati in possesso del numero di targa di un veicolo verosimilmente coinvolto nell’attività di spaccio.

A seguito di accertamenti, sono risaliti al proprietario del veicolo residente nel quartiere Barriera Milano e hanno iniziato una serie di servizi di osservazione, nel corso dei quali si è appurato che l’uomo si stava approssimando all’area dei Giardini Maiocco. Lo straniero è stato visto prima aggirarsi in diversi contesti del quartiere Aurora, fino a quando è entrato in uno stabile per poi uscirne poco dopo con una busta. Una volta in auto l’uomo è stato seguito fino a quando non è stato fermato in via Saorgio angolo via Bibiana.

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto sul sedile posteriore un sacchetto contenente un chilo di cocaina. Sotto il sedile posteriore, incastrato nella carrozzeria dell’auto, hanno invece ritrovato 276 dosi di cocaina e crack per un peso complessivo di 250 grammi.