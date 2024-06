Alle Gallerie d’Italia un’immersione nell’Egitto di ieri e di oggi attraverso i suoi Paesaggi

Alle Gallerie d’Italia fino al 12 settembre, un primo assaggio di quello che si vedrà nel 2025 al Museo Egizio nella sala multimediale immersiva al piano ipogeo, ovvero il progetto Egitto Immersivo.

Una grande installazione video che riporta l’attrazione sul paesaggio, tema su cui il Museo sta lavorando sia attraveso la fruizione multimediale, sia quella più tangibile del giardino che verrà allestito all’Egizio in vista del bicentenario.

Al piano interrato delle Gallerie d’Italia i visitatori potranno entrare gratuitamente e osservare attraverso l’installazione video della durata di una decina di minuti il cambiamento dell’Egitto dal punto di vista storico ma anche paesaggistico.

Il video diretto da Robin Studio è curato da 8 egittologi. Un viaggio che parte dalla campagna egiziana di oggi, verso le atmosfere e la cultura del passato.

“Ci auguriamo che questa nuova modalità di fruizione possa attirare i giovani - spiega il direttore Christian Greco-. Noi chiudiamo il museo la prossima settimana, dal 17 giugno al 13 luglio. Nel mentre tutti i visitatori potranno venire qui al mattino. Torino e Londra si uniscono perché Gabriele Finardi sarà qui in autunno per il bicentenario della National Gallery, mentre il 22 novembre ci sara il direttore del museo Egizio del Cairo per concludere il nostro bicentenario”.

Landscapes/Paesaggi è la prima delle iniziative realizzate grazie alla collaborazione triennale con Intesa Sanpaolo che sostiene il Museo del nuovo riallestimento. “La nuova iniziativa arricchisce il nostro rapporto di sostengo e collaborazione tra il Museo e Gallerie d’Italia fondato sulla condivisione di competenze e contenuti per costruire proposte unendo fotografia, tecnologia e archeologia - spiega il direttore di Galleria d’Italia, Michele Coppola -. Questa è la prima iniziativa di questo accordo triennale ma ne vedremo delle belle”.

Chiusura straordinaria e lavori in corso all’Egizio

L’Egizio, che nei primi cinque mesi del 2024 è già arrivato a 530 mila visitatori, aprirà ufficialmente al pubblico con il suo nuovo look il 20 novembre con una grande inaugurazione alla presenza del presidente Sergio Mattarella.

Si potrà già vedere il roof garden e una parte di quello al piano terra oltre alla copertura in vetro stile British Museum, insieme alla nuova Galleria dei Re e il tempo di Ellesjia.

Per la parte ipogea bisognerà aspettare la primavera 2025.

Per la ripartura del 13 e 14 luglio invece si potrà godere di un’apertura straordinaria gratuita offerta da Franco Rosso.