Teatro, cinema, concerti e laboratori: ecco i dieci "punti estivi" per chi passa luglio e agosto in città

L’estate torinese si annuncia ricca di occasioni di svago e socialità, con gli oltre 300 appuntamenti organizzati tra giugno e settembre dai dieci punti estivi sparsi su tutto il territorio della città.

Tre mesi di intrattenimento, tra spettacoli teatrali, musica, danza, cinema, laboratori per bambini e giovani, attività a contatto con la natura, talk e seminari, molti dei quali all’aperto, in parchi, giardini e cortili.

“Siamo orgogliosi di poter presentare un ventaglio così variegato di appuntamenti per i mesi estivi - dichiara l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia -. Vogliamo una Torino viva e dinamica anche d’estate, con un’offerta culturale diffusa sull’intero territorio cittadino, che favorisca la riconnessione tra quartieri e maggiori forme di relazione e connessione tra gli spazi della Città”.

Le attività proposte, dalle differenti forme di espressione artistica, hanno la capacità di raggiungere target diversi di pubblico, con particolare attenzione all’accessibilità sociale e all’inclusione di giovani, famiglie, cittadini, anche grazie a iniziative gratuite o a prezzi calmierati. Inoltre, saranno messi a disposizione spazi per studio e co-working, numerose attività di intrattenimento ludico-ricreativo per bambini e famiglie, concerti e spettacoli teatrali.

“Tanti saranno i momenti di condivisione e di intrattenimento di qualità – continua l’Assessora Purchia - che arricchiranno il tempo libero dei cittadini torinesi e mostreranno ai turisti in visita a Torino una città bella, accogliente e ricca di opportunità di svago, con un’offerta culturale che si prolungherà anche nel mese di agosto”.

I dieci progetti sono stati individuati dalla Città di Torino tramite un bando biennale indetto dall’assessorato alla Cultura attraverso la Fondazione per la Cultura Torino e grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo. Si tratta della seconda edizione del bando, dopo quella del biennio 2022-2023.

Il programma completo delle iniziative è consultabile sul sito del Comune di Torino alla pagina www.comune.torino.it/eventi e sarà promosso in tutta la città con la campagna di comunicazione “Torino che spettacolo! Che bella estate!”.

I DIECI PUNTI ESTIVI

Evergreen Fest 2024

di Associazione Tedacà

Luoghi: Parco della Tesoriera (Corso Francia 186-192)

sPAZIO211 Open Air

di Associazione sPAZImUSICALI- sPAZIO211

Luoghi: SPAZIO211 (Via Cigna 211)

Mappa Mundi

di Associazione Culturale Comala ETS

Luoghi: ex caserma La Marmora (C.so Francesco Ferrucci 65), Via Di Nanni, Piazza Benefica

Estate a Sud 2024/2025 - I palchi di Mirafiori

di Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus

Luoghi: Casa nel Parco - Casa del Quartiere di Mirafiori sud (Via Modesto Panetti 1), Spazio WOW - Palco CPGringuito (Via Onorato Vigliani 102), TeatrAzionE - Palco CIRCOndario (Via Emanuele Artom 23), Punto 13 - Palco AmmiraFestival (Via Arturo Farinelli 36/9). Orti Generali (Strada Castello di Mirafiori 38/15)

Hiroshima Summer Camp

di Hiroshima Mon Amour

Luoghi: Hiroshima Mon Amour (Via Carlo Bossoli 83)

Impatto Zero - Il palcoscenico sostenibile

di Fondazione Cantabile

Luoghi: Scuola primaria Muratori - I.C. Gino Strada (Via Manin 18)

Scuola primaria De Amicis - I.C. Regio Parco (Vicolo Grosso 3)

Estate of Mind

di Banda Larga APS

Luoghi: Imbarchino del Valentino (Viale Umberto Cagni 37), Magazzino sul Po (Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione 18)

La terrazza della felicità

di Associazione Nessuno APS

Luoghi: Via Lombroso 16, Torino

Cinema in famiglia - XIV e XV edizione

di Associazione Culturale Zampanò

Luoghi: Parco Rignon (corso Orbassano 200), Parco Ruffini (Viale Bistolfi 183), Piazza del Piano, Piazzale Rostagno, Mausoleo della Bela Rosin (strada del Castello di Mirafiori 148/7)

Il coraggio di essere felici

di Stalker Teatro Soc. Coop.

Luoghi: Cortile officine CAOS (Piazza Montale 14/A)