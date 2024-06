Da Torino ad Atene per sostenere le pmi dopo la frenata per colpa del Covid: la Camera di Commercio in missione

Torino, ma non solo. Ci sono anche Atene, Barcellona, Bruxelles, Budapest, Francoforte, Instanbul, Lussemburgo, Lione, Madrid e Parigi . E' la squadra delle Camere di Commergio che si è riunita nei giorni scorsi ad ad Atene per il Club of Metropolitan Chambers of Commerce .

“Come Camera di commercio di Torino siamo stati tra i promotori di questa alleanza che deve tornare a lavorare insieme per lo sviluppo delle pmi che operano in aree metropolitane strategiche per l’economia europea – spiega il presidente dell’ente camerale torinese, Dario Gallina –. Insieme rappresentiamo centinaia di migliaia di imprese e decine di milioni di lavoratori: per questo l’impegno comune deve essere rivolto ad una crescita economica sostenibile e a migliorare le opportunità commerciali, nonostante le gravi crisi internazionali che stiamo vivendo”.