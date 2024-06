Mirafiori, la 500 ibrida non basta. Sindacati uniti davanti al Comune: "Nuovi modelli e un altro produttore"

La 500 ibrida ha impostato Mirafiori sul navigatore, ma non è detto che l'arrivo sia così immediato (fine 2025 se va tutto bene). Ecco perché Torino, soprattutto quella metalmeccanica, si è data (di nuovo) appuntamento in piazza in maniera unitaria per chiedere garanzie per il futuro. A cominciare proprio dalla fabbrica di Stellantis.

Repole: "Torino fa fatica, serve orgoglio"

" Apprezzo e appoggio con molta convinzione tutte le iniziative che aiutano a sostenere la ripresa della città - ha fatto arrivare con il suo messaggio l'arcivescovo di Torino, Roberto Repole -. Trovo importante che abbiate intitolato la vostra manifestazione all’«orgoglio torinese». Perché è proprio così: oggi ci occorre molto orgoglio – nel senso positivo, di riconoscimento delle nostre capacità - per uscire da una certa sottile rassegnazione della città di fronte al declino industriale. Occorre orgoglio per uscire da un’idea sbagliata e senza prospettive: che la crescita vissuta nel passato da Torino non tornerà mai più ".

Dazi, scelte ed Europa

" La scelta sulla 500 ibrida ci rassicura - commenta il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo - , ma è importante anche procedere sull'assunzione di giovani. Ma qui devono arrivare anche altri modelli. Vedremo poi se ci saranno cambiamenti a livello europeo, insieme ai dazi verso la Cina. Gli Usa ha fatto una scelta molto drastica verso i mezzi cinesi e lo stesso sembra essere l'orientamento per la UE e guida Von der Leyen. Questo avrà effetti per la produzione auto, ma anche per eventuali contro-dazi ".

Lazzi: "La 500 ibrida non basta, vogliamo anche un nuovo produttore"

" Ribadiamo - dice Edi Lazzi , segretario generale di Fiom Torino - , in continuità con lo sciopero del 12 di aprile, le priorità di nuove produzioni. La 500 ibrida è un risultato ottenuto con le proteste dei lavoratori. Ma serve un modello in più, nuovo. E poi serve una missione definita per ingegneri e impiegati: il loro lavoro viene man mano portato via verso la Francia. E poi servono assunzioni di giovani: tra 7-8 anni Miraifori si spegne per consunzione, vista l'età media degli operai. Non si può far spegnere Mirafiori per consunzione ".

Rinaudo: "Nello stallo, stare vicini ai lavoratori"

"C'è un momento di stallo - sottolinea Sara Rinaudo, segretaria generale di Fismic Torino - e serve gradualità per il raggiungimento degli obiettivi. La 500 ibrida va benissimo, ma non basta. Dobbiamo fare, come oggi, dare informazioni chiare anche per capire come affrontare la transizione. Senza dimenticare che anche un indotto mono-committente è sempre a rischio". "Bisogna fare una mappatura completa, dell'industria e del territorio, per accompagnare le stesse aziende. E per realizzare una retr sociale di protezione. Si parla della vita dei lavoratori, non è uno scherzo".

"Se qualcuno porta lavoro in Italia non possiamo dire di no. Ma vogliamo che ci siano date delle garanzie: dove prende le componenti, che tipo di incentivi prende e come la ricchezza prodotta può rimanere sul territorio, non solo in termini di occupazione", aggiunge Sara Rinaudo.

E Luigi Paone, segretario generale di Uilm Torino, aggiunge: "L'iniziativa di oggi serve per chiedere un'azione comune tra Governo, istituzioni locali e Stellantis per garantire un futuro anche ai 65mila lavoratori torinesi dell'indotto auto. Dal risultato delle elezioni europee emerge un piccolo terremoto, in particolare in Francia e Germania. Vedremo se questo rappresenterà un'opportunità per rendere più sostenibile a livello occupazionale gli effetti della transizione ecologica che riguarda l'automotive".

"Se si spostano le scadenze a livello europeo, si aprono scenari nuovi per i produttori - dice Rocco Cutrì, segretario generale di Fimm Cisl -. Ma bisogna saper interpretare questo nuovo scenario in maniera attiva. Altrimenti rischiamo di diventare marginali. Invece vogliamo rimanere al centro di questo dibattito".