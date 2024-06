Elezioni comunali Rivoli: sfiorata la vittoria al primo turno per la coalizione compatta e unita del candidato Sindaco Alessandro Errigo

Mancava solo una decina di voti perché Alessandro Errigo, a capo della coalizione di centrosinistra, venisse proclamato ieri Sindaco della città di Rivoli. Fino a sei mesi fa si sarebbe immaginato uno scenario diverso. Invece, con Errigo in testa fino all’esito dei conteggi degli ultimissimi seggi, alla fine è ballottaggio per 14 voti.

L’impresa è fatta ed è stato sfiorato il sogno di vincere al primo turno.

“È stata una serata speciale quella di ieri, - afferma Alessandro Errigo - carica di energia e dove fino all’ultimo ci ha uniti una forte coesione.” “Ma le vere notizie sono altre- prosegue il candidato Sindaco - La composizione della nostra coalizione è caratterizzata da una serie di dati positivi: la lista Giovane Rivoli, che ha visto scendere in campo 22 under 25, ha ottenuto molti consensi e dimostra la volontà dei giovani di lavorare al fianco di cittadini e organizzazioni della città per costruire il futuro di Rivoli. Anche le liste civiche Rivolesi e Rivoli mi riguarda, sono andate bene. - aggiunge ancora Errigo - Le compongono persone che non fanno parte del mondo della politica, con competenze diverse. Nel percorso fatto in campagna elettorale, siamo partiti dal basso, confrontandoci con i cittadini per costruire insieme una città per tutti. Fondamentale anche il contributo del Partito Democratico che con il 32% è stato il perno del centro sinistra ed anche di Rivoli Città d’Europa e Alleanza Verdi Sinistra per arrivare a questo risultato. Inoltre non siamo divisivi, siamo di Rivoli, ci unisce e motiva un grande amore per la città.”

Quindi Rivoli, come già detto, va al ballottaggio. Si tornerà alle urne il 23 e 24 giugno dopo la chiusura di questa tornata con Errigo in vantaggio con il 49,94% dei voti. “Nello stesso giorno il voto per le Regionali e per le Europee è stato diverso rispetto a quello delle Amministrative, - chiude Alessandro Errigo - esprimendo un giudizio negativo per l’Amministrazione degli ultimi cinque anni.”

