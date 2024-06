Le 9 migliori meme coin di Solana da acquistare nel 2024

Solana sta sfidando Ethereum come principale blockchain per le meme coin. Questo settore ha visto il lancio di migliaia di nuovi token ogni giorno, e strumenti come Pump e CoinFactory hanno reso più semplice che mai per le nuove meme coin diventare virali.

Con così tante meme coin su Solana tra cui scegliere, può essere difficile capire quali siano destinate a crescere. Ecco 9 promettenti progetti da monitorare assolutamente.

Le migliori meme coin di Solana da acquistare ora

Probabilmente sono queste oggi le 9 migliori meme coin su Solana da valutare con attenzione:

Sealana – Nuovo progetto, ha raccolto oltre $4 milioni in prevendita in poco tempo BONK – 700.000 titolari e una capitalizzazione di mercato vicina a $2 miliardi Dogwifhat – La meme coin leader del mercato con una valutazione di $2,4 Miliardi Book of Meme – Recente quotazione su Binance e comunità attivissima Cat in a Dogs World – Meme coin a tema gatto in tendenza su DEXTools Wen – Meme coin basata su un NFT frazionario Solama – Meme coin a tema lama con meccanismo di burning Slerf – Meme coin che ha raggiunto la fama dopo il burning di $10 milioni Cuck – Cresciuto del 110.000% con il trading iniziale

Cos'è una meme coin su Solana?

Prima di addentrarci sulle specifiche delle meme coin di Solana, è fondamentale comprendere cosa sono realmente questi token.

Le meme coin sono una categoria di criptovalute che operano sulle blockchain, in questo caso di Solana. Solitamente, le meme coin sono divertenti e crescono dall'entusiasmo degli utenti, ma spesso sono prive di una vera utilità nel mondo reale, in termini di pagamenti o accesso a servizi. Il loro valore dipende principalmente dalla quantità di persone che acquistano una meme coin e dalla rapidità con cui lo fanno.

Le meme coin SOL sono essenzialmente simili a quelle costruite sulla blockchain di Ethereum. Tuttavia, Solana ha commissioni di transazione più basse e semplifica la creazione di nuove meme coin.

Le migliori meme coin esaminate

Ecco cosa colpisce di ognuna delle meme coin su Solana e perché potrebbero essere pronte per un pump memorabile.

1. Sealana: raccolti $4 milioni in una prevendita che termina a breve

Sealana ($SEAL) è la nostra scelta migliore da acquistare ora. Questa nuova criptovaluta presenta una foca obesa e pigra come figura centrale, che vive nel seminterrato di sua madre.

In un tentativo di andarsene, la foca inizia a scambiare criptovalute. Il meme si ispira a un personaggio popolare di South Park, GamerGuy di World of Warcraft. Il progetto mira a creare una grande comunità di persone desiderose di generare alti rendimenti.

In passato, le meme coin basate su Solana sono state un grande successo. Nelle ultime due settimane, token come Popcat e Solama sono aumentate rispettivamente del 260% e dell'80%. Quindi, acquistare meme coin basate su SOL potrebbe rappresentare il momento migliore per diversificare il wallet.

Per partecipare alla ICO di Sealana, basta trasferire i token SOL a questo indirizzo del wallet: DJ15ZYXqUNMYJ3hL7z4ciSaSFAw5cbos3YjGpdvwmF6c.

I token possono essere acquistati direttamente dal sito web e 1 SOL ti darà 6.900 token $SEAL allo stato attuale. Finora, Sealana ha raccolto $4 milioni. La prevendita terminerà il 25 giugno.

Per ulteriori aggiornamenti sul progetto, basta unirsi al canale Telegram di Sealana e seguire il progetto su X (ex Twitter).

2. BONK: la meme coin popolare con 700.000 titolari

BONK è stata una delle prime meme coin a essere stata lanciata quando è iniziata la frenesia di Solana lo scorso novembre, ed è ancora incredibilmente calda.

Il token ha avuto un boost a dicembre e di nuovo a marzo e il prossimo grande aumento potrebbe essere dietro l'angolo.

Ciò che è davvero interessante di Bonk è la dimensione della comunità intorno al progetto. Più di 700.000 investitori detengono i token $BONK, un livello di penetrazione di mercato che poche meme coin possono vantare.

Bonk ha anche token wrapped per più di 10 chain e integrazioni per oltre 110 dApp.

Queste integrazioni sono notevoli. I detentori di $BONK possono utilizzare i loro token per DeFi, giochi play-to-earn e altre applicazioni emergenti su Web3, il che rende $BONK estremamente utile nel mondo delle criptovalute. Quindi, anche se il token stesso non ha utilità integrata, la sta guadagnando semplicemente perché gli appassionati di criptovalute possono usarlo per tante cose diverse.

Bonk è anche facilmente reperibile, il che è importante per una meme coin per mantenere il suo slancio. Il token è disponibile su tutti i DEX di Solana ed Ethereum, oltre che su exchange di primo livello come Binance, Coinbase, Kraken e OKX.

Pensiamo che tutti questi fattori positivi contribuiranno a continui guadagni di prezzo per $BONK, sia quest'anno che nel futuro.

3. Dogwifhat: leader del mercato con una valutazione di $2,4 miliardi

Dogwifhat è la più grande meme coin su Solana per capitalizzazione di mercato, e ha raggiunto questa posizione in modo esplosivo. Il token $WIF ha guadagnato più del 1.600% solo nel mese di marzo. Con una capitalizzazione di mercato che si avvicina ora ai $2,4 miliardi, $WIF è diventato la terza meme coin più grande dietro solo a Dogecoin e Shiba Inu.

$WIF si basa sul meme di un cane che indossa un berretto, e che ha ispirato centinaia di altre meme coin su Solana. Praticamente ogni meme esistente ora ha una sua versione con un cappello. Questa tendenza è positiva per $WIF perché mantiene viva l'attenzione intorno al meme e al token originale.

Al momento, Dogwifhat non offre ancora alcuna funzionalità ai suoi 127.000 detentori di token, ma potrebbe cambiare presto. Il team del progetto sta lavorando su un generatore di cappelli che permetterà agli utenti di aggiungere diversi tipi di cappelli al cane nel meme originale. Ci aspettiamo che questo generi ancora più interesse per $WIF e spinga il suo prezzo a nuovi massimi storici.

$WIF attualmente è scambiato su Binance e su molti altri exchange, ma non è ancora disponibile su Coinbase. Tenere d'occhio questo dettaglio è importante, poiché una quotazione su Coinbase potrebbe essere un altro catalizzatore per far volare il prezzo di $WIF ancora più in alto.

4. BOME: la meme coin da poco lanciata su Binance

Book of Meme è un’altra meme coin di SOL molto popolare e che ha attirato molta attenzione fin dal suo lancio. È stata una delle prime su Solana ad essere quotata su Binance per il trading. Successivamente, $BOME ha registrato un aumento del 450% rispetto ai già elevati guadagni iniziali.

In molti aspetti, Book of Meme è letteralmente un libro per i meme. Il progetto include collegamenti a immagini originali che hanno ispirato alcune delle più grandi meme coin, come Pepe, Shiba Inu, Dogwifhat e altri ancora. Il team del progetto ha in programma di creare un generatore di meme in modo che i detentori di token possano aggiungerne di ulteriori al libro, ma tale strumento non è ancora stato sviluppato.

$BOME conta ora più di 27.000 detentori di token e ha una capitalizzazione di mercato superiore ai $600 milioni. Continua a crescere e ha il potenziale per essere quotato su altri exchange, come Coinbase, nel prossimo futuro.

Pensiamo che $BOME abbia ancora molto potenziale perché è una delle poche grandi meme coin su Solana basate sul meme di Pepe. Questo meme si è dimostrato estremamente duraturo, quindi Book of Meme potrebbe continuare ad attrarre fan e sperimentare un ulteriore aumento di valore.

5. Cat in a Dogs World: il trend a tema gatto su Solana

Cat in a Dogs World è una delle prime meme coin a tema gatto su Solana a contrastare il dominio dei token a tema canino. Racconta di un eroe felino che attraversa una città fittizia di notte per salvare altri gatti dall'opprimente regime dei cani che la governano.

Cat in a Dogs World ha trovato un vasto pubblico, e non sono solo i proprietari di gatti ad essere entusiasti del token. Più di 200.000 investitori detengono ora la meme coin $MEW, che ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di più di $450 milioni in meno di 3 settimane dal lancio.

Ciò che ci entusiasma di $MEW è che il suo slancio non si è affatto arrestato. $MEW è attualmente il token più popolare su DEXTools, una piattaforma di analisi che traccia i token negoziati su DEX come Raydium e Jupiter.

Inoltre, $MEW ha registrato un aumento del 160% nelle ultime settimane, dimostrando che questo token ha ancora molto potenziale per grandi movimenti di prezzo.

Cat in a Dogs World non è ancora quotato su importanti exchange come Binance. Una quotazione del genere potrebbe essere un grande catalizzatore positivo per il token, che gli appassionati di meme coin non vorrebbero perdere.

6. WEN: il progetto a tema gatto basato su un NFT frazionario

Wen è una delle meme coin di Solana più uniche che abbiamo incontrato. A differenza degli altri toke, $WEN rappresenta effettivamente un pezzo di un NFT.

L’NFT su cui si basa Wen è una poesia chiamata 'A Love Letter to Wen Bros', che immortalizza la cultura scherzosa e irriverente del Web3. La poesia è apparsa originariamente su Twitter, ma è stata trasformata in un NFT ed è stata divisa in 1 trilione di pezzi per creare $WEN. È importante notare che il team dietro Wen ha sviluppato uno nuovo standard NFT, il Wen New Standard, per creare l’NFT.

Questo ha generato un potente trend intorno al token $WEN che, combinato con il suo adorabile gatto mascotte, ha spinto a guadagni impressionanti. Il token ha ora una capitalizzazione di mercato di $120 milioni e una comunità di oltre 230.000 detentori di token.

Pensiamo che più persone scopriranno questo token, più continuerà la sua forte traiettoria ascendente.

7. Solama: la meme coin basata sul lama con un innovativo meccanismo di burning

Solama è una meme coin che mira a fare del suo avatar la mascotte non ufficiale della blockchain Solana. È sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo grazie alla sua comunità di oltre 25.000 fan del lama.

Il token $SOLAMA è aumentato a marzo e da allora ha perso terreno, ma siamo ottimisti sul fatto che si tratti solo di un periodo di consolidamento prima di un altro rally. Ci sono molti aspetti della tokenomica e del piano di sviluppo di Solama che ci entusiasmano per il futuro del token.

Ad esempio, $SOLAMA è una delle poche meme coin su Solana che sta bruciando attivamente token e aumentando il valore per gli attuali detentori. Finora, il team del progetto ha bruciato il 2% dell'offerta totale di $SOLAMA.

Inoltre, Solama ha un gioco play-to-earn che crea utilità per il token $SOLAMA. Il gioco è attualmente disponibile per desktop, e il team dietro questo progetto sta lavorando su app mobili che saranno rilasciate presto.

Solama è attualmente disponibile per l'acquisto su Raydium e Jupiter, le due più grandi DEX di Solana. Una quotazione su un exchange centralizzato potrebbe essere il catalizzatore che avvia il prossimo rialzo dei prezzi.

8. Slerf: corsa verso la fama dopo il burning di $10 milioni di token

Slerf era come qualsiasi altra nuova meme coin Solana, fino al suo lancio. Poi, anziché distribuire $10 milioni di token in prevendita agli investitori, il team del progetto ha accidentalmente bruciato i token.

L'errore da $10 milioni di Slerf si è rapidamente saldato perché il progetto è diventato famoso da un giorno all'altro. Tutti volevano partecipare al nuovo trend della meme coin con il burning accidentale dei token, una mossa perfettamente in linea con l'anarchia che le meme coin celebrano.

Dato l'interesse iniziale per il token, $SLERF si è stabilizzato in un pattern di consolidamento, ma non pensiamo che dormirà a lungo. È al 70% del rimborso degli investitori in prevendita grazie a una partnership con LBank, e ha ancora una capitalizzazione di mercato di oltre $200 milioni. Slerf ha anche una collezione di 2.000 NFT che lo rendono unico rispetto alle altre meme coin.

9. Cuck: la nuova meme coin di Solana che ha superato il 110.000% dopo i primi scambi

Cuck è una meme coin di Solana appena lanciata che è aumentata di oltre il 110.000% nelle prime ore di trading. È il token più popolare su DEXTools e ha molto momentum per continuare a salire.

Piuttosto che costruire un progetto su un meme esistente, Cuck ha creato il proprio. Il token si basa su una creatura ibrida tra gatto e anatra, ovvero un'anatra che indossa una maschera da gatto. Rimane da vedere se questo meme raccoglierà trazione nel lungo termine, ma certamente ha molto potenziale per il trading a breve termine.

Finora, Cuck ha una capitalizzazione di mercato di circa $425.000 e 1.500 detentori di token. Questo significa che sarà più volatile rispetto a molte delle altre meme coin su Solana.