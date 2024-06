Arriva a Moncalieri Cucina e Tradizioni del Sud: un weekend di cibi e ritmi mediterranei

Sei un amante del buon cibo e impazzisci per i ritmi popolari mediterranei? Allora non puoi mancare alla nuova tappa di "Cucina e Tradizione del Sud" che si terrà a Moncalieri dal 21 al 23 giugno in Piazza Caduti per la Libertà. Vivrai un'esperienza unica, potendo scegliere tra le migliori cucine tipiche del sud Italia, con piatti dolci e salati, birre meridionali e un ricco calendario di spettacoli e intrattenimento.

Basta sfogliare il programma per innamorarsene:

Venerdì 21 giugno

Orario Cucine 18:00 - 24:00

Ore 21:00 FramMenti Salentine | Musica popolare del Salento

La serata di apertura ti trasporterà nel cuore del Salento con la musica popolare dei FramMenti Salentine. Preparati a ballare e a lasciarti coinvolgere dai loro ritmi travolgenti.

Sabato 22 giugno

Orario Cucine 11:00 - 24:00

Ore 21:00 Spettacolo folkloristico con tarantelle e pizzica a cura di "Bulletproof"

Domenica 23 giugno

Orario Cucine 11:00 - 23:30.

In serata Taranta, pizzica e tarantelle in diffusione.

L'evento "Cucina e Tradizione del Sud" ti permetterà di gustare in un unico spazio attrezzato i piatti tipici del sud Italia. Saranno presenti stand con specialità culinarie provenienti da diverse regioni, tra cui Puglia, Sicilia, Calabria e Campania. Sarà un trionfo di arancini, panzerotti, focacce, cannoli siciliani, pasticciotti leccesi e molto altro ancora. Potrai gustare birre artigianali meridionali, perfette per accompagnare i cibi e rinfrescarti durante le prime calde serate estive. Preparati a vivere un weekend di festa indimenticabile a Moncalieri, dove il cibo e la cultura del sud Italia saranno protagonisti assoluti. L’appuntamento è per il prossimo weekend in Piazza Caduti per la Libertà.

Informazioni Utili

L'ingresso alla festa è gratuito per tutti e sarà disponibile un'ampia area attrezzata con diversi posti a sedere, per permettervi di gustare i vostri piatti tipici in tutta tranquillità.

L’organizzazione

La tappa di Moncalieri di “cucina e tradizione del sud” è organizzata da Hello Eventi con il patrocinio del Comune di Moncalieri e del Distretto del Commercio del Piemonte.