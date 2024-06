Edizione 2024 del Premio Letterario "Antonio Semeria": appuntamento al Casinò di Sanremo il 22 giugno

La cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria si aprirà sabato 22 giugno nel teatro dell’Opera del Casinò con l’assegnazione del Premio alla Carriera e dei due Gran Trofei. Verranno consegnati rispettivamente al prof Vittorio Coletti, a Carmine Abate per il romanzo “Un paese felice” (Mondadori) e a Giuseppe Lupo per l’opera “Tabacco Clan “(Marsilio)

“Superata la boa del decennale il Premio veleggia circondato dalla grande attenzione delle centinaia di scrittori e poeti che hanno partecipato, unendo la loro voce a quella di questo momento letterario che completa l’offerta culturale del nostro Casinò. In questo ambito vengono proposti all’attenzione del sempre numero pubblico non solo grandi protagonisti del sapere contemporaneo ma anche diversificate espressioni letterari offrendo loro un autorevole palcoscenico - Afferma il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Gian Carlo Ghinamo - Plaudendo alla sempre più forte affermazione di questo evento culturale, ringraziamo della vicinanza il Comitato d’onore, presieduto da S.E. il signor Prefetto della Provincia di Imperia, dott. Valerio Massimo Romeo. Un grazie sentito al prof. Stefano Zecchi, alla Giuria tecnica, ai giurati popolari e a tutti coloro che ci onorano con la loro partecipazione e collaborazione. Le nostre più vivide felicitazioni al prof. Vittorio Coletti,che festeggerà con noi la sua fulgida carriera letteraria e a Carmine Abate e Giuseppe Lupo per l’importanza delle loro opere“.

La giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria ha, inoltre, scelto le terne finaliste che si presenteranno davanti alla Giuria popolare, deputata a decretare la classifica finale.

Questi finalisti, in ordine alfabetico della sezione “Poesia Inedita”

Paolo Cattolico con la silloge Canto del secondo ordine ( Milano)

Sarita Massai con la silloge Il tempo del coraggio (Sovicille)

Federico Pacchioni con la silloge Paesi e personaggi (Chapman University California)

Menzione della Giuria a Anna Littardi con la silloge La vita non è che un inganno (Imperia).

Per la sezione Narrativa Inedita:

Vince Costa per l’opera Tempi duri per i gatti di Palermo (Agrigento)

Laura Giorgi per l’opera Mare di Lapislazzuli (Grosseto)

Giuseppe Pellizzeri per l’opera La lunga notte del dott.Lo Cascio (Messina)

Menzione d’onore a Olimpia Tedeschi per l’opera Come le stelle (Napoli)

Menzione della Giuria per Donato Maglio per l’opera Anche ad Auschwitz nascono i fiori (Genova)

Tre i racconti a tema “120 anni di Casinò di Sanremo” scelti per essere pubblicati nell’antologia che uscirà nel 2025 :

Franca Acquarone per il racconto 1923 La ragazza delle rose (Cuneo)

Roberto Carvelli per il racconto Raggi e Fiches ( Roma )

Marco Corradi per il racconto Scritto sulla sabbia (Sanremo)

Verranno attribuiti due riconoscimenti ad altrettante Case editrici radicate nel territorio per il loro impegno duraturo a sostegno della Letteratura.

La cerimonia prevista per sabato 22 giugno ore 16.00 nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo verrà moderata dal giornalista, saggista e scrittore Mauro Mazza, con l’apporto di Paola Monzardo,Carlo Sburlati, Marino Magliani , Matteo Moraglia, Marco Mauro e Marzia Taruffi .

Il premio, che si onora della presidenza del prof. Stefano Zecchi, è stato intitolato a Antonio Semeria, illustre personalità sanremasca, eccellente professionista, amministratore pubblico, editore, scomparso nel 2011, che nominato Presidente del Casinò negli Anni 80, sostenne la nascita de “I Martedì Letterari, come prosecuzione de “I Lunedì letterari” di Luigi Pastonchi. Antonio Semeria promosse le iniziative culturali ben conscio di come la Casa da Gioco dovesse tutelare e conservare la sua eredità e la sua immagine di salotto letterario e centro ludico.

L’evento verrà allietato dalla presentazione del progetto “Quartetto di Sanremo”, un quartetto d’archi (2 violini, Viola e Violoncello) costruito dal maestro Liutaio Fabrizio Ragazzi. Ogni strumento è dedicato ad un musicista componente del famoso ”Quartetto di Sanremo” che negli anni trenta del ‘900 rappresentava una delle espressioni artistiche più importanti della città del Casinò, diretto e creato dal primo violino il già noto Aldo Ferraresi. Il Progetto “Quartetto di Sanremo” è anche una pubblicazione su base storica curata da Freddy Colt. Il Liutaio Fabrizio Ragazzi è nato a Ferrara nel 1965 si è diplomato e laureato, col massimo dei voti, in Violino e Viola e ha svolge una intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero collaborando con Enti Lirico Sinfonici e Accademie Musicali. Alterna la professione musicale di strumentista con quella di docente e di liutaio. Dopo circa 20 anni di attività d’Orchestra come "Prima viola" nella Sinfonica di Sanremo, è ora docente di Violino presso l'istituto comprensivo “Centro Levante" di Sanremo.Nel 2018, al 9° concorso ANLAI per i 100 anni della liuteria in Bulgaria, ha ricevuto il "Premio ANLAI” per la personalità e la fedeltà alla tradizione liutaria ferrarese.

Albo d’onore del Premio: Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Mauro Mazza, Gennaro Sangiuliano, Marco Buticchi, Andrea Vitali, Mara Fazio, Bruno Morchio, Mario Vattani, Saverio Simonelli.,Enrico Vanzina, Mario Baudino, Elena Pontiggia, Riccardo Nencini, Maurizio Maggiani, Pupi Avati, sen. Elena Cattaneo, Carlo Miccichè, Claudio Paglieri, Mons. Giulio Dellavite.

Premio “Semeria” alla carriera al prof. Giuseppe Conte, al prof. Francesco Sabatini, al prof. Aldo Andrea Mola.

Il Comitato d’onore del Premio è così composto: Presidente S.E. il signor Prefetto di Imperia, Dott. Valerio Massimo Romeo,il signor Questore dott. Andrea Lo Iacono, il Presidente del Tribunale di Imperia, Dott. Edoardo Bracco, il signor Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, l’Ammiraglio Sergio Liardo, il Magnifico Rettore prof. Federico Delfino, il ministro della Cultura il dott. Gennaro Sangiuliano, scrittore, saggista , il dott. Demetrio Brandi, direttore artistico del Luccautori, il senatore Avv. Gianni Berrino, l’Assessore alla Cultura , il Cda del Casinò di Sanremo composto dal Presidente e Amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo, dai consiglieri avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita .

La giuria tecnica è così formata: Presidente Matteo Moraglia, storico. Presidente onorario il prof. Francesco de Nicola, docente di Letteratura Contemporanea all’Ateneo genovese. Membri: Prof.ssa Elisa Rosa Giangoia, docente, scrittrice, saggista, Paola Monzardo Semeria , la dott.sa Donatella Salucci, il dott. Armando Nanei,il dott. Giuseppe Felice Peritore, il giornalista Mauro Mazza, già Direttore del Tg1 scrittore e saggista, il prof. Aldo A. Mola, lo scrittore Mario Baudino, il giornalista Carlo Sburlati, già patron del Premio Acqui Storia, lo scrittore Marino Magliani, Marco Mauro, medico chirurgo, appassionato storico , l’avv. Prof. Tito Lucrezio Rizzo, Fabrizio De Ferrari, giornalista ed editore, Marzia Taruffi, responsabile dell’Ufficio Stampa-Cultura della Casa da Gioco, Segretario Generale del Premio.