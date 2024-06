Quasi 200 mila euro per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 97 di Cinzano

Sono costati oltre 198.000 euro i lavori in somma urgenza commissionati dal Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino per mettere in sicurezza la diramazione 1 della Strada Provinciale 97 di Cinzano tra il Km 0+800 e il Km 0+900. All’inizio di marzo, durante una fase di intenso maltempo, una frana aveva asportato parte della scarpata di valle della strada. I lavori in somma urgenza affidati dal Dipartimento Viabilità e Trasporti conclusi il 17 giugno comprendevano la realizzazione di due ordini di gabbionate, fondati su di un cordolo con micropali. Al termine dei lavori per la massa in sicurezza il tratto interessato dalla frana è stata stesa la nuova pavimentazione stradale.