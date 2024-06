Marco Lazzarino nuovo Presidente dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti

L'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) Sezione di TORINO è lieta di annunciare l'elezione di Marco Lazzarino come nuovo Presidente di Ucid Torino.

Il Consiglio Direttivo dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti della Sezione di Torino, riunitosi martedì 18 giugno 2024, ha eletto all’unanimità Marco LAZZARINO Presidente per il triennio sociale 2024 – 2027.

Marco Lazzarino, imprenditore, consulente e con una significativa esperienza alla guida di partecipate pubbliche (Past President del Centro Agroalimentare di Torino), succede a Silvia Tabasso, che ha guidato l'associazione con dedizione e impegno negli ultimi anni. Marco Lazzarino intende promuovere una serie di iniziative volte a sostenere e sviluppare il network di imprenditori e dirigenti che fanno parte dell'UCID.

«L'innovazione sarà al centro del mio mandato, con l'obiettivo di creare nuove opportunità di crescita e di rafforzare i legami all'interno della nostra comunità. Sono estremamente felice di assumere questo ruolo e desidero ringraziare la Presidente uscente, Silvia Tabasso, per il grande lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni. Il suo impegno, la sua visione e la sua profonda fede Cristiana hanno lasciato un segno significativo nella nostra associazione» ha dichiarato Marco Lazzarino. «Il mio obiettivo è proseguire nel solco di quanto è stato fatto da Silvia, portando al contempo innovazioni che rafforzino ulteriormente la nostra associazione mettendola al centro del dibattito sulle questioni sociali e imprenditoriali della nostra città. Intendo instaurare un legame costruttivo con le principali associazioni datoriali e professionali e insieme a loro lavorare alla definizione di un nuovo patto sociale. Sono convinto che, insieme, possiamo affrontare le sfide future con spirito di collaborazione e con la determinazione che ci ha sempre contraddistinto».

Marco Lazzarino succede a Silvia TABASSO, prima presidente donna della Sezione, che ha guidato l’Associazione dal 2021 ad oggi.

«Ringrazio tutti i Soci, i Consiglieri e la squadra con cui ho collaborato in questi anni. La mia elezione era avvenuta on line in pieno periodo pandemico e gli anni a seguire hanno portato grandi cambiamenti oltre che nel settore industriale, soprattutto negli stili di vita. Sono contenta di passare il testimone a Marco, persona che stimo e che unisce capacità imprenditoriali e valori saldi” dichiara la past president».

UCID, fondata a Torino nel 1947, è un’associazione di imprenditori, dirigenti e liberi professionisti che, facendo propri i valori cristiani, riflette sul ruolo dell’impresa nella società e nell’economia.

UCID è presente a livello nazionale con 86 sedi in diciassette regioni e raccoglie migliaia di soci.

Il Gruppo interregionale Piemonte e Valle d’Aosta conta le seguenti sezioni: Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Vercelli e Torino che annovera anche un Gruppo Giovani (“under 35”).

UCID è anche presente a livello internazionale attraverso l’attività dell’UNIAPAC (Union Internationale Chrétienne des Dirigeants d’Entreprise – International Christian Union of Business Executives) con sede a Bruxelles.

Con il nuovo Presidente è stato anche eletto il nuovo Comitato di Presidenza ed il nuovo Consiglio, così composti:

Presidente: Marco LAZZARINO

Vice Presidenti: Roberto ICARDI, Silvia TABASSO, Enrica VALLE

Segretario: Loredana ANNALORO

Tesoriere: Federico GORGERINO

Consiglio: Loredana ANNALORO, Mary BRAYDA-BRUNO, Gian Carlo CALIGARI, Alberto CARPINETTI, Paolo COSTA, Gioachino GAUDE, Riccardo GHIDELLA, Federico GORGERINO, Roberto ICARDI, Marco LAZZARINO, Giampiero LEO, Daniele LONARDO, Federico RIVOLO Pier Franco RIVOLO, Silvia TABASSO, Enrica Maria VALLE, Maria Pia VALPERGA

Coordinatore Gruppo Giovani: Daniele LONARDO

Collegio Revisori Conti: Daniela ARCANGELI, Eugenio BRAJA, Gian Carlo PICCO

Assistente spirituale: da nominare a seguito della morte di Don Daniele Bortolusssi