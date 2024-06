Con Apegrill aree per la biodiversità urbana a Chivasso

Aiuole a prato fiorito, sfalcio ridotto o differenziato e diserbo ecologico. Sono le pratiche adottate dall’Assessorato all’Ambiente e all’Agricoltura del Comune di Chivasso per promuovere la sostenibilità ambientale, la salvaguardia e l’implementazione della biodiversità urbana.

Lo sfalcio differenziato è una pratica di gestione del prato che prevede una riduzione della frequenza di taglio dell'erba. In questo modo, infatti, le piante che compongono il prato riescono a completare il loro ciclo vegetativo fino alla fioritura e alla produzione di seme. Lo sfalcio differenziato è stato praticato in precise porzioni di alcuni parchi cittadini privilegiando le aree meno fruite e anche le aree alberate, con lo scopo di mitigare l’evaporazione dell’acqua e garantire alle piante una maggior riserva idrica.

Sono interessati in questo senso i parchi di via De Gasperi, di via Mazzè, il Bricel, il Sabiunè e l’area verde di viale Vigili del Fuoco. Le aiuole seminate con miscugli di semente adatta alle api e altri impollinatori, direttamente forniti dall’associazione Aspro-miele, sono presenti nella rotatoria di via Gozzano, al Movicentro, in via Togliatti, corso Galileo Ferraris e via Demetrio Cosola.

«La questione della conservazione degli insetti impollinatori – ha detto il sindaco Claudio Castello – riveste un’importanza cruciale per il nostro ecosistema, soprattutto in relazione all’integrità della biodiversità ecologica, allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza alimentare. Ecco perché l’amministrazione comunale di Chivasso sta prendendo una posizione concreta con azioni mirate, con l’introduzione delle aree per la biodiversità urbana, e una campagna di sensibilizzazione che sarà veicolata anche da un appuntamento partecipato come la Fiera del Beato Angelo Carletti».

«Apegrill – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Fabrizio Debernardi - è un modo per giocare con le parole e per sintetizzare il concetto di ciò che stiamo facendo, cioè rendere il più possibile la vita “facile” alle api e agli impollinatori, sempre più minacciati dall'opera dell'uomo con attività di diserbo chimico, uso di pesticidi e fitofarmaci, sfalcio indiscriminato delle fioriture indispensabili proprio a loro. Con “Apegrill” vogliamo invertire la rotta».