Con la Summer Academy di Abito moda sostenibile e inclusione sociale

Se hai tra i 16 e i 25 anni (ma non siamo così rigidi con l'età!), non perderti l’occasione unica di partecipare alla Summer Academy di Abito! Ti aspettano workshop interattivi e giochi di ruolo che ti permetteranno di riflettere su argomenti come l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale, temi che sembrano distanti tra loro ma che in realtà non lo sono. Avrai l’opportunità di vedere come funziona un emporio sociale e sarai coinvolto nell’organizzazione di un evento di beneficenza.