PMI DAY Industriamoci: un successo l'edizione 2024 dedicata alle Scuole secondarie di primo grado del Canavese

Nei mesi di aprile e maggio si è svolta la prima edizione dell’iniziativa “PMI DAY - INDUSTRIAMOCI nel Canavese” promossa dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Canavese e rivolta esclusivamente alle classi seconde delle Scuole secondarie di primo grado del Canavese.

Il PMI Day rappresenta da sempre per le imprese un’occasione per raccontare a studenti, insegnanti e comunità locali, il loro ruolo produttivo e sociale e la loro organizzazione.

Questo nuovo progetto di orientamento si è articolato in 18 incontri in aula che hanno visto protagonisti gli imprenditori e gli studenti di 58 classi degli Istituti scolastici aderenti.

Durante tali incontri gli imprenditori hanno raccontato agli studenti cos’è un’impresa, quali sono i settori industriali e le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro.

Le Scuole secondarie di primo grado che partecipato all’iniziativa sono quelle di Agliè, Banchette, Bosconero, Burolo, Caluso, Castellamonte, Favria, Forno, Ivrea (Arduino), Ivrea (Giovanni Falcone), Ivrea (Istituto Missionario Salesiano “Card. Cagliero”), Montalto Dora, Pavone C.se, Piverone, Pont C.se, Locana, Rivarolo C.se, Strambino, Vestigné.

Dopo questo momento conoscitivo in classe, gli studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare, insieme alla loro famiglia, alle Visite guidate aziendali, usufruendo così di un’esperienza di orientamento concreta e di grande rilevanza.

Le realtà canavesane che quest’anno hanno scelto di condividere questa importante esperienza con i giovani studenti e le loro famiglie sono: Abc Farmaceutici SpA, Agrolabo SpA, Ardea Costruzioni Srl, Gatta Srl, HTS Srl, M.C.T. Srl, Mecs Snc, Nanchino Automazioni Industriali Srl, Net Surfing Srl, O.M.C.R. Srl, Seica SpA, Tre Torri Srl (3T Boutique Hotel).

“Le Visite aziendali costituiscono un’opportunità per far conoscere alle famiglie le realtà industriali del nostro territorio e far comprendere l’importanza culturale, sociale ed economica del fare impresa. Inoltre, può risultare un’occasione per far conoscere le figure che le nostre aziende hanno intenzione di assumere nei prossimi anni e permettere agli studenti di intraprendere un percorso di studi superiori che sbocchi in quel tipo di professionalità." ha dichiarato Valerio Dagna, referente dell'iniziativa all'interno del Comitato Piccola Industria di Confindustria Canavese.

“Per questa edizione del PMI Day abbiamo voluto ampliare l’offerta dedicando particolare attenzione agli studenti di seconda media e alle loro famiglie. Aprendo le porte delle nostre aziende, abbiamo invitato i ragazzi a conoscere concretamente le nostre realtà, porre domande ed esprimere perplessità. Abbiamo voluto raccontare ai ragazzi il valore economico e sociale delle nostre imprese per le comunità, perché fare impresa significa poter tracciare la propria strada. Per questo è importante che i giovani conoscano le realtà aziendali e inquadrino le nuove opportunità professionali, anche in modo da orientare il proprio percorso formativo. I risultati raggiunti non sarebbero stati possibili senza la fattiva partecipazione degli imprenditori canavesani”, ha dichiarato Massimo Lomen, Presidente della Piccola Industria di Confindustria Canavese.