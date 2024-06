Arriva una nuova meme coin: Pepe Unchained raccoglie oltre 230.000 dollari nei primi momenti della prevendita

L’arrivo della nuova meme coin Pepe Unchained ($PEPU) ha portato una ventata di freschezza nel settore e sta anche riscuotendo grande successo, visto che ha raggiunto la soglia dei $230.000 a poco dal lancio della sua prevendita.

Il token si ispira a $PEPE, che di recente ha raggiunto un massimo storico di oltre 7 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, listing su tutti i principali exchange e numeri di volume giornalieri a 9 cifre.

Tuttavia PEPE ha anche un limitato margine di rialzo, per cui i trader puntano su progetti nuovi e pieni di interessanti novità, come Pepe Unchained, che vuole costruire la propria blockchain Layer 2.

VISITA LA PAGINA DI PEPE UNCHAINED

Pepe Unchained è la nuova meme coin che vuole creare la sua blockchain

Pepe Unchained non è l’ultima meme coin arrivata sul mercato, ma molto di più, visto che vuole creare la sua propria blockchain Layer 2. Infatti PEPU funzionerà all’interno di una soluzione progettata per alleggerire il carico sulla rete principale di Ethereum.

In questo modo si avranno velocità molto più elevate di quelle che la rete principale potrebbe offrire. Tuttavia, il progetto consentirà anche di creare un ponte tra Ethereum e la sua stessa "Pepe Chain".

Gli sviluppatori del progetto hanno creato questa chain in modo che sia 100 volte più veloce di Ethereum, come si legge sul sito ufficiale: un obiettivo molto ambizioso che ha fatto sì che il canale Telegram di Pepe Unchained raggiungesse quasi 2.000 membri in meno di una settimana.

La prevendita di PEPU raccoglie subito $230.000 e offre consistenti premi di staking

Il fatto che Pepe Unchained stia riscuotendo grande successo in prevendita, che ha superato in un lampo $230.000, fa capire che le premesse del progetto siano più che valide. Il costo di un PEPU al momento è di $0,008, un prezzo che salirà durante le varie fasi della presale, per cui, chi è interessato, può acquistare finché è ancora basso.

Per partecipare alla prevendita basta collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale e acquistare i token PEPU utilizzando ETH, BNB, USDT o anche una carta di credito/debito, se si preferisce il denaro fiat.

Tuttavia, il vero punto di forza è il protocollo di staking di PEPU, in quanto gli investitori in prevendita possono mettere in blocco immediato i loro token PEPU e guadagnare rendimenti al momento con un APY del 16393%.

Pepe Unchained punta anche su una roadmap e una tokenomica che vogliono spingere in alto il progetto: la fornitura totale di PEPU è limitata a 420 miliardi di token, e il team ha destinato parti sostanziose di questa fornitura al marketing, alla liquidità, all’inventario della chain e al finanziamento dei progetti.

Questa prospettiva orienta Pepe Unchained in una prospettiva a lungo termine, che potrebbe farne un degno rivale dell’altra meme coin a tema rana per eccellenza, Pepe.

Pepe Unchained vuole trasformare il mercato delle meme coin

Pepe resta la meme coin a tema frog per eccellenza, che ha creato grande proselitismo, visto che non sono poche le meme coin nate sulla sua scia. Tuttavia, nessuna di queste nuove coin è stata in grado di replicare il successo di PEPE o anche di fare di meglio: Pepe Unchained vuole essere diverso.

PEPU vuole infatti realizzare la sua propria blockchain, come base per un'effettiva utilità.

Grazie a questo, sarà possibile, si crede, in futuro, scambiare NFT in stile meme o partecipare a protocolli DeFi incentrati su personaggi iconici dei meme, portando un nuovo interesse per il settore delle crypto in generale.

Quindi, se riesce a trovare il giusto equilibrio tra umorismo e utilità, PEPU potrebbe diventare una forza da non sottovalutare nelle settimane e nei mesi a venire, riuscendo, in potenza anche a superare Pepe quest’anno.