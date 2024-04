Sciopero generale di quattro ore. Amiat avverte: "Possibili sospensioni o riduzioni del servizio"

Possibili sospensioni o riduzioni del servizio di raccolta differenziata e dei centri raccolta per la giornata di giovedì 11 aprile. in occasione

È l'avviso di Amiat in vista dello sciopero generale a livello nazionale di quattro ore indetto da Cgil e Uil. La società che si occupa della gestione dei rifiuti in Città prevede possibili rallentamenti ai Call Center e agli sportelli clienti, ma avverte come nelle ore di sciopero saranno comunque garantiti i servizi essenziali e saranno

assicurate le prestazioni indispensabili a tutela della sicurezza.



"Le attività riprenderanno regolarmente al termine delle quattro ore di sciopero - conferma Amiat in una nota - con l’adozione di tutte le misure organizzative necessarie a ripristinare la regolarità dei servizi.