L'unione delle industrie piemontesi nella Vehicle Valley, per rilanciare il settore. Monica Mailander: "Auto è cultura" [VIDEO INTERVISTA]

In tempi difficile per l'automotive, l'unione fa la forza. Gli attori della scena automobilistica piemontese si sono associati nella Vehicle Valley, dall’idea di Italdesign e Pininfarina, con l’adesione di una parte importante del mondo imprenditoriale locale. Il Piemonte, lo sappiamo bene, è infatti terra di motori: raccoglie 713 aziende dove lavorano 56 mila addetti, un terzo del totale nazionale. La presidente di Vehicle Valley, Monica Mailander, ha spiegato a "Podcast a domicilio" qual è l'obiettivo dell'associazione e quali sono le prospettive per il mondo dell'auto.



"Storicamente - ha raccontato Mailander - siamo un territorio dedicato all'automotive e alla mobilità, fa parte del DNA del territorio. In un momento particolare l'idea è di mettere a sistema le forze che abbiamo. Nell'esperienza olimpica di Torino abbiamo capito che se ci mettiamo insieme riusciamo a fare grandi cose". Oltre a Italdesign e Pininfarina, fanno parte della rete la Regione Piemonte, la Camera di commercio, Unione Industriali, API - Associazione piccole e medie imprese e CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.



"La prima cosa da fare è una piattaforma - ha spiegato - e mettere a fattore comune questo grandissimo know-how, competenza e capacità di penetrazione sui mercati internazionali. E metterli a disposizione delle aziende. Abbiamo tutto sul nostro territorio, dobbiamo solo creare le giuste connessioni e creare delle opportunità di promozione a livello internazionale e l'attrazione degli investimenti. Faremo un lavoro importante di branding del territorio".



I punti chiave della Vehicle Valley sono la creazione di una comunità ma anche attrazione di investimenti e promozione economica, ricerca e innovazione, fino alla promozione del patrimonio storico e culturale. "Credo fortemente nella promozione dell'automobile come elemento caratteristico della cultura italiana - ha detto Mailander -. Per me è sempre stato un fattore culturale e in quanto tale abbiamo tutto l'interesse a promuoverlo, oltre ovviamente al fattore industriale. Dalle radici viene il futuro della mobilità: abbiamo i miglior ingegneri, lo sviluppo dell'AI, le aziende che lavorano con i materiali più evoluti del settore, l'aeronautica con cui abbiamo una grande similitudine e si possono creare collegamenti e collaborazioni. Dobbiamo fare squadra e se facciamo squadra potremo avere successo".



Moica Mailander è anche appassionata di auto storiche e da collezione, presidente della Fondazione Gino Macaluso per l'auto storica, fondata insieme ai figli in nome del marito ex pilota, dopo la sua scomparsa. Il mondo delle auto storiche, secondo Mailander, non guarda solo al passato ma ha un forte legame col futuro. "Vedo che i grandi collezionisti di auto storiche sono quelli che comprano le hypercar di oggi - ha concluso -, chi è appassionato della storia lo è anche dell'evoluzione. Il mercato per le auto di altissima gamma o prodotte ad personam c'è, è un mercato che traina perché l'innovazione viene anche da queste forme di ricerca".



Segui l'intervista completa su DixTV: