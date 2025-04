Msc Technology, due giorni di flash mob in pausa pranzo da parte dei dipendenti al Centro commerciale del Lingotto

Due giorni di flash mob, al primo piano del Centro commerciale del Lingotto. A metterlo in atto, con l'organizzazione della Fiom Cgil di Torino, i dipendenti della MSC

Technology Italia. Una forma di manifestazione che si è verificata in corrispondenza dell'orario della pausa pranzo. Il messaggio? "Esprimere in modo significativo il crescente

malcontento che da troppo tempo aleggia in azienda", dicono i rappresentanti dei lavoratori.



Bilanciamento vita-lavoro e flessibilità

I lavoratori in questione gestiscono la logistica delle merci trasportate via mare da Msc Cargo, società di cui fa parte anche Msc Crociere. E hanno voluto richiamare l’attenzione della direzione su alcuni aspetti già evidenziati in una lettera aperta consegnata negli scorsi giorni. In particolare, hanno voluto accendere un riflettore sulle politiche intraprese dall’azienda su temi come il bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata, l'uso improprio delle ferie dei dipendenti, l'insufficiente flessibilità per chi ha particolari esigenze familiari e la disparità di trattamento uomini-donne.



"Aprire una nuova stagione di relazioni sindacali"

“Le mobilitazioni di questi giorni, che seguono quelle già avvenute nel recente passato, indicano un profondo malessere che le lavoratrici e i lavoratori stanno vivendo a causa di una incomprensibile rigidità da parte dell’azienda su temi vivamente sentiti - dice William Actis, responsabile della MSC Technology Italia per la Fiom Cgil Torino -. Auspichiamo che nel breve si possa aprire una nuova stagione di relazioni sindacali finalizzate alla costruzione di un percorso che possa mettere al centro i temi sollevati dai lavoratori. Qualora questo non accadesse, siamo pronti a proseguire anche con altre forme di lotta, il sostegno alle rivendicazioni delle lavoratrici e lavoratori MSC Technology Italia".