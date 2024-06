Comunicazione e Marketing, un'arte contemporanea

La redazione News Ambrois ha recentemente partecipato ad un incontro con Simona Quaglia, responsabile della comunicazione della multinazionale torinese Urmet, storica realtà imprenditoriale italiana che dà lavoro a migliaia di persone sia nel nostro Paese che all’estero, con un fatturato annuo che sfiora i 300 milioni di euro.

Simona Quaglia ci ha spiegato la storia e la mission dell’azienda, formata da oltre 60 società che garantiscono una presenza capillare e consolidata in tutto il mondo: siamo rimasti colpiti dalla passione con cui ha illustrato il suo lavoro e dall’approccio alle strategie di comunicazione che dimostra sensibilità nei confronti sia degli installatori sia degli utenti che utilizzano i prodotti.

Inoltre, abbiamo capito l’importanza della gestione dell’ufficio stampa aziendale, uno strumento fondamentale per dialogare con i giornali e i media di settore. Nel corso dell’incontro è emerso il fatto che il talento di un comunicatore è molto legato alla padronanza degli aspetti più tecnici della comunicazione ma che è correlato anche all’empatia che si viene a creare non solo con la clientela ma anche con i colleghi ed il territorio in cui l’azienda è nata e lavora quotidianamente.

Ancor più nel caso di Urmet, che in quasi 90 anni di storia ha costruito un percorso unico sia nel mondo della telefonia sia nella sicurezza degli edifici in Piemonte, in Italia e nel mondo intero: insomma comunicare non è soltanto una professione ma un’arte da vivere ogni giorno anche fuori dal contesto lavorativo.

Jhey Mancini

Jacopo Maggio