Nichelino, la 'coppia della droga' finisce in manette. Decine gli arresti da inizio anno

Da inizio anno sono state decine i fermi e gli arresti da parte delle forze dell'ordine. La droga è una piaga che sta 'inquinando' le strade di Nichelino e nei giorni scorsi i carabinieri hanno fatto scattare le manette per una coppia che era in giro per la città con addosso dosi di hashish, cocaina e marijuana.

L'ultimo blitz dei carabinieri

I due sono stati sorpresi mentre aspettavano i clienti a cui vendere le dosi e dopo essere stati controllati la merce è saltata subito fuori. I controlli sono poi proseguiti anche nella loro abitazione, dove sono state trovate altre sostanze stupefacenti.

Inevitabile che i due siano finiti in carcere con l'accusa di spaccio. E adesso si lavora per ricostruire la trama dei loro affari e capire se e quali altre persone possano essere state coinvolte in questo giri di affari illeciti.