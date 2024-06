Repole, la preghiera per Torino tocca anche Stellantis: "Investire sui giovani è l'inizio del cammino"

È un messaggio non solo religioso quello lanciato dal vescovo di Torino, Roberto Repole , durante le celebrazioni in Duomo di San Giovanni, patrono di Torino.

Parla poi di lavoro e nuove schiavitù emergenti: “Non possiamo essere percepiti come strumenti e come mezzi. C’è bisogno di ritrovare gli occhi di Dio su di noi e anche su Torino. La tecnica non ci deve rendere strumenti.”