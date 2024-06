Tutto pronto per i concorsi di bellezza Miss Pianezza 2024 e Miss Pianezza Over

Sabato 29 giugno alle ore 21 in Piazza Vittorio Veneto a Pianezza ci sarà l’elezione di Miss Pianezza 2024 e di Miss Pianezza Over, un concorso aperto alle ragazze e alle donne non solo di Pianezza, ma anche di tutti i comuni limitrofi.

«Abbiamo voluto proporre tra gli eventi estivi anche la manifestazione di Miss Pianezza – spiega il Sindaco Antonio Castello – perché rappresenta un evento importante e di grande richiamo, soprattutto tra i giovani. Il concorso ci consente di valorizzare il nostro territorio e di dare visibilità alle aziende locali, agli sponsor e alle concorrenti che partecipano».

La serata sarà presentata da Alis D’Amico, Dj di Radio Manila.

Sono previste tre sfilate durante la serata: le concorrenti sfileranno in abito casual, in costume e in abito da sera.

Al termine della serata saranno nominate le vincitrici di ben 6 fasce: Miss Pianezza, Miss Pianezza Over, Miss Dama dei Castelli, Miss Melicotti, Miss Cinema, Miss Sorriso.

La vincitrice della fascia “Miss Dama dei Castelli” avrà l’onore di rappresentare il Comune di Pianezza al concorso regionale “La Dama dei Castelli del Piemonte” che si terrà sabato 6 luglio alle ore 21 a Pianezza presso la cornice suggestiva del Santuario di San Pancrazio. «Si tratta di una manifestazione di notevole rilievo storico, culturale e turistico, che è unica nel suo genere e può essere inserita tra gli eventi storici più importanti del Piemonte – spiega l’Assessore alla Cultura e al Turismo Riccardo Gentile –. Sono invitati a partecipare tutti i Comuni piemontesi che hanno un Castello nel proprio patrimonio artistico e culturale».

Alla vincitrice della fascia di Miss Cinema verrà offerta la possibilità di partecipare ad uno stage di teatro o di cinema presso una importante Accademia di Milano.

«Questa interessante opportunità è stata organizzata e finanziata dal Comune – aggiunge il Sindaco di Pianezza Antonio Castello – perché vogliamo che Miss Pianezza rappresenti non solo un’occasione per celebrare la bellezza, il portamento o l’eleganza delle concorrenti, ma serva anche per aprire delle opportunità utili per il futuro professionale delle ragazze che partecipano».

Durante la serata di Miss Pianezza sarà presentata l’apertura degli sconti per l’estate da parte dei negozi. L’evento è stato promosso dalla Proloco, in collaborazione con l’Unione Commercianti ed il Comune di Pianezza, per valorizzare e fare conoscere le attività dei commercianti che si occuperanno di fornire alle concorrenti abiti, gioielli e accessori, oltre a curarne anche l’immagine.