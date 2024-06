Reggia di Venaria: la 25^ Milanesiana curata da Elisabetta Sgarbi ospita le opere di Stefano Di Stasio

"Per cento anni il Novecento ha goduto nel rompere il giocattolo della pittura, per vedere cosa c’era dentro. Fu gesto necessario, ma nel disincanto. Si cercò, allora, una nuova magia. Dalla fine degli anni Settanta, per me fu magia ricomporre i pezzi del giocattolo, nella ritrovata illusione delle immagini dipinte. Mi sono venuti incontro miti e figure, uomini, donne, interni, paesaggi, natura, animali, piante, fiori... Tra i fiori trionfa la rosa, bellezza e pericolo, compagni del quotidiano" commenta Stefano Di Stasio.