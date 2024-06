Song for Stars: Humanoid Gods al Planetario di Torino

Prosegue Song for Stars con una nuova sonorizzazione venerdì 28 giugno a partire dalle ore 19.30. Toccherà agli Humanoid Gods dar suono al cielo in movimento della cupola del Planetario. Un vero viaggio interstellare governato dagli astrofisici del Planetario di Torino che ispirerà la performance musicale. O viceversa?

Humanoid Gods esplora i confini dell'universo sonoro, mescolando influenze dark, techno, acid e d'avanguardia per creare un'esperienza musicale unica e trascendentale. Il progetto nasce nell'oscurità della Nasty Music Basement, una fucina di talenti della musica elettronica. Guidato da una profonda curiosità per l'ignoto e il paranormale, Humanoid Gods si propone di esplorare il legame ancestrale tra l'umanità e gli esseri extraterrestri che hanno plasmato la nostra storia. Humanoid Gods porta questa visione unica sul palco attraverso performance live coinvolgenti e ipnotiche. Armato di una vasta gamma di hardware, tra cui drum machines, sequencer e sintetizzatori analogici e digitali, l'artista crea atmosfere sospese tra il terreno conosciuto e l'ignoto. Ogni live set è un viaggio sonoro attraverso paesaggi mentali inesplorati, in cui il pubblico è invitato a esplorare le profondità della propria coscienza.

Per info: planetarioditorino.it