Sandro Bottega tra i supervip premiati da confassociazioni

C’è anche un imprenditore, il veneto Sandro Bottega, tra i vips che Confassocazioni premierà il prossimo 2 luglio alla Pinacoteca del Tesoriere, a Roma, per festeggiare i 10 anni della fondazione.

Gli ambitissimi Awards andranno ai ministri Nordio e Casellati, al Cardinale Filoni, al presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga oltre ad Alessandra Priante presidente dell’Enit e Gruppo Io Sole 24 ore, alla senatrice Giusi Versace ed altri grandi calibri del mondo finanziario e politico.

Sandro Bottega, presidente dell’azienda vinicola Bottega spa, presente in ben 152 paesi nel mondo, verrà premiato per la sua costante presenza nel mondo del vino, del Made in Italy e per aver fatto conoscere il meglio della produzione vinicola del nostro paese.

Bottega ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 100 milioni di euro e con ben 39 Prosecco Bar operativi nel mondo.