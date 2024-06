I CCCP-Fedeli alla linea tornano in tour: il concerto al Flowers Festival

I CCCP-Fedeli alla linea tornano sulle scene live in Italia con il tour In fedeltà la Linea c’è e arrivano anche al Flowers Festival questa sera, giovedì 27 giugno.

Lberi da etichette e confini, i CCCP – Fedeli alla linea tornano sul palco per parlare al mondo di oggi, in una serie di live tra il sacro e il profano dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai. Un successo, il loro, plasmato dalla capacità di rendere iconica ogni azione, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario di più generazioni.



La polemica

Stando a quanto si apprende da La Repubblica Torino, tuttavia, alcuni gruppi punk locali non vedrebbero di buon occhio l'esibizione della band. Tanto da organizzare un contro concerto proprio davanti alla Certosa di Collegno. La motivazione? Non rappresenterebbero davvero il genere.