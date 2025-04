Matteo Garrone al Museo del Cinema: l'8 maggio il regista di Io Capitano incontrerà pubblico e studenti

Matteo Garrone arriva al Museo del Cinema. Il regista di Io Capitano, Il racconto dei racconti, Dogman e molte altre pellicole sarà al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Il cineasta l'8 maggio incontrerà gli studenti, inaugurerà ufficialmente la mostra di fotografie a lui dedicata che aprirà il 16 aprile sulla cancellata storica della Mole Antonelliana e infine incontrerà il pubblico alle ore 17 al Cinema Massimo, prima della proiezione di Io Capitano.

Nel corso della giornata torinese, Garrone inoltre incontrerà gli studenti e visiterà a Settimo Torinese Una Carovana per Io Capitano, la mostra ideata e prodotta da Cinemovel Foundation ed è realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione ECM, Fondazione Comunità Solidale, con il supporto di Ecomuseo del Freidano, Città di Settimo Torinese, SAI, Croce Rossa Italiana, Associazione Casa dei Popoli e CISV.

La presenza di Matteo Garrone è l'ultimo tassello di un progetto realizzato dal Museo del Cinema e dalla Cineteca di Bologna, in collaborazione con SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori e Rai Cinema, per portare a termina un “film recording” (ovvero la stampa in copia pellicola di un negativo e copie positive) degli ultimi quattro film, girati in digitale, realizzati da regista: Il racconto dei racconti, Dogman, Pinocchio, Io Capitano. La stampa è stata effettuata dal laboratorio L’Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna.

A corredo di questa importante operazione di conservazione dei materiali, il Museo propone una retrospettiva integrale (tutta in pellicola 35mm) al Cinema Massimo dal 2 al 30 maggio 2025, insieme a una mostra di quadri realizzati Garrone.

La retrospettiva sarà anticipata da 14 istantanee scattate sul set di Io Capitano che saranno appunto affisse sulla cancellata storica della Mole Antonelliana dal 16 aprile al 29 giugno. Dalla polvere delle strade africane alla sabbia del deserto, dal cemento delle prigioni in Libia alla vastità del mar Mediterraneo: negli scatti di Greta De Lazzaris rivive l’odissea di Seydou e Moussa, protagonisti del film di Matteo Garrone che ha emozionato milioni di spettatori in Italia e nel mondo.

"Sono molto contento che questa retrospettiva venga portata anche all’interno del Museo Nazionale del Cinema di Torino – commenta Matteo Garrone - così che il pubblico possa vedere le nuove versioni in pellicola dei miei film."

“A 30 anni dalla presentazione di Terra di mezzo al Festival Cinema Giovani, siamo lieti di accogliere di nuovo Matteo Garrone a Torino – sottolinea Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema - e ripercorrere la sua carriera che da quell’esordio ha conservato la stessa attenzione e rispetto per chi è ai margini della nostra società e, al contempo, ha saputo allargare lo sguardo verso progetti più ambiziosi, sempre mescolando realtà e sua rilettura. Questa retrospettiva arriva forse un po’ in ritardo rispetto ai nostri desideri, ma ci fa piacere che ciò accada in concomitanza con un progetto di conservazione che, ponendo l’accento sulla deperibilità dei materiali digitali, si interroga sul valore della memoria oggi”.

Per info: www.museocinema.it