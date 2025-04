“Peace, Love and Be Nerd”, nel weekend il Torino Comics 2025 a Lingotto Fiere: il programma completo

Dall’11 al 13 aprile torna a Lingotto Fiere Torino Comics, uno degli appuntamenti più attesi del calendario culturale torinese. Giunto alla XXIX edizione, l’evento – organizzato da GL events Italia in joint venture con Just for Fun – si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, musica, videogames, e naturalmente cosplay. Con il tema “Peace, Love and Be Nerd”, l’edizione 2025 celebra la cultura nerd come spazio di festa, creatività, inclusione e condivisione.

«Torino Comics continua a crescere, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per la cultura pop – dichiara Gábor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia. – L’edizione 2025 segna un nuovo traguardo con oltre 70 autori presenti e due competizioni cosplay di livello internazionale, che testimoniano la qualità e l’ampiezza della proposta. L'evento sa evolversi senza perdere la sua anima inclusiva e partecipativa, capace di valorizzare le passioni di un pubblico sempre più ampio e variegato».

Gli highlights dell’evento

Il manifesto ufficiale dell’edizione 2025 è firmato da Mirka Andolfo, una delle fumettiste italiane più affermate a livello internazionale. Il disegno rappresenta una figura femminile immersa in un mondo onirico e floreale, simbolo di creatività ed energia. Il tema di quest’anno è Peace, Love and Be Nerd: una celebrazione della cultura nerd come luogo di armonia, diversità e libertà espressiva.

Più di 70 autori ospiti in area autori, tra cui grandi nomi come Giorgio Cavazzano, Silvia Ziche, Marco Gervasio, Luca Enoch, Corrado Mastantuono, Antonio Lapone. Dopo oltre 10 anni di assenza, torna in fiera Panini Comics con le pubblicazioni Disney. Sarà disponibile in anteprima il numero 3620 di Topolino con una copertina speciale dedicata a Torino disegnata da Paolo Mottura.

In programma due competizioni cosplay internazionali: la tappa italiana dell’International Cosplay League (finali a Madrid) e la Europa Cosplay Cup (finali a Tolosa).

Premio Onda Sonora: seconda edizione del riconoscimento per il miglior doppiaggio nel mondo videoludico, con giuria composta da Renato Novara, Gianluca Iacono, Stefania De Peppe.

Nasce l’Area Sport esterna al Padiglione 3, con attività gratuite per il pubblico, tornei, esibizioni e nuove discipline da provare.

Prima edizione della K-Pop League Italia, competizione nazionale di danza K-pop.

Sul main stage, i concerti di Giorgio Vanni (sabato) e Cristina D’Avena (domenica), con i brani iconici delle sigle dei cartoni animati.

Tra gli spazi speciali della fiera, la Città dell'Agenda della Disabilità – promossa da CPD con il supporto di Fondazione CRT – propone attività ludico-sensoriali pensate per sviluppare empatia e consapevolezza sulle barriere che affrontano le persone con disabilità. Tra queste, CITY4ALL, un’esperienza in realtà virtuale che simula le sfide quotidiane legate a disabilità motorie, visive e uditive. Completano il percorso giochi e laboratori dedicati alla comunicazione visiva, alla percezione sensoriale e all’accessibilità degli spazi.

Confermata la Zona Rossa, dedicata ai fumetti erotici e all’educazione affettiva e sessuale, con mostre, talk e autori italiani e internazionali.

In fiera anche la nuova edizione del contest musicale Battle of the Bands e l’iniziativa School of Rock con le esibizioni live delle scuole di musica.

L’area videogames offre oltre 100 postazioni con gioco libero, e-sport e simulatori di guida e uno spazio indie dedicato a case editrici indipendenti e game developer emergenti.

Tra gli incontri di rilievo

La presentazione in anteprima della graphic novel C’era una volta l’Est di Boban Pesov (Tunué), dedicata ai temi dell’immigrazione e delle nuove generazioni.

Un talk con l’attivista e illustratrice marocchina Zainab Fasiki, sul potere dell’arte come strumento di cambiamento sociale.

Un incontro sulla rappresentazione LGBTQIA+ nei fumetti e nei videogiochi, con il Coordinamento Torino Pride e Scuola Internazionale di Comics di Torino.

La celebrazione dei 70 anni della rivista Tintin in Italia con annullo filatelico speciale di Poste Italiane.

Panini Comics presenta Terravento, la nuova saga fantasy di Topolino: 5 episodi scritti a quattro mani dal direttore Alex Bertani e Luca Barbieri e disegnata da Mario Ferracina.

Un convegno a cura di APPIA - Associazione di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia e dell’Adolescenza su disegno e fumetto come linguaggio espressivo per bambini e adolescenti.

Viene allestita inoltre una mostra celebrativa per i 30 anni di Pietro Miccia, mascotte di Torino Comics, con oltre 30 illustrazioni firmate da grandi nomi del fumetto italiano che omaggiano il personaggio.