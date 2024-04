Museo del Toro al Fila, prende forma il progetto. Foietta: "Fa parte della storia della città"

Inizia a prendere forma il progetto del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata che sarà allestito allo Stadio Filadelfia a cura della Fondazione omonima.

Lunedì si è svolta una commissione della Circoscrizione 8 con cui la Fondazione vorrebbe stipulare una convenzione per poter spostare cimeli storici e reperti da Villa Claretta di Grugliasco, che da oltre vent'anni ospita il museo.

"Siamo contenti perché passiamo da 13 a 14 musei sul nostro territorio - commenta il coordinatore Enrico Foietta - è ancora tutto abbastanza preliminare, anche per quanto riguarda la parte economica. Il museo non costa alla collettività in quanto si tratta di un progetto privato, ma siamo contenti che si aggiunga un altro museo condiviso. Si tratta di un momento della storia di Torino, non solo per i tifosi".

Le sale espositive permanenti si troveranno al piano sopraelevato, mentre al pian terreno ci sarà una sala caffetteria, una sala per le mostre temporanee e una sala dedicata alla Circoscrizione 8, dedicata alla fruizione del quartiere. Esternamente ci saranno due giardinetti, uno dedicato alla memoria, l'altro che si troverà vicino alla caffetteria

"Come circoscrizione dovremo fare la bozza di convenzione entro giugno e poi il cda andrà avanti e proporrà i tempi di costruzione del museo" conclude Foietta.