Piazza Baldissera in tilt per la fine del Ramadan. Code, traffico e ritardi per chi si sposta in bus

Centinaia di persone questa mattina, mercoledì 10 aprile, dirette al Parco Dora per la fine del Ramadan. Un momento che nella cultura musulmana viene conosciuta come Eid al-Fitr e che letteralmente indica la "festa della rottura del digiuno”.

Tradizionalmente le persone si riuniscono per una preghiera speciale a cui fa seguito un lauto pasto con l’augurio di “Eid Mubarak”, tradotto "buona festa". Una celebrazione cominciata dal tramonto di ieri e che si conclude nella mattinata di oggi. A Torino la comunità musulmana, fortemente radicata in Città, si riunisce per la preghiera sotto la tettoia "ex stipaggio”, muovendosi a piedi dalla propria abitazione a questo luogo.