Elezioni: ipotesi Porchietto per le Europee, ma Forza Italia sogna per lei un posto nella giunta Cirio

Se oggi era il giorno dell’annuncio della candidatura di Paolo Damilano alle Europee, agli occhi più attenti non sono sfuggiti presenze “note” all’interno del quartiere generale di Forza Italia di via Barbaroux. Presente in sala c’era anche l’ex assessore regionale al Lavoro Claudia Porchietto, che potrebbe correre anche lei per Bruxelles.

Ipotesi assessorato per Porchietto

Un mettersi a disposizione del partito, con un obiettivo però diverso. Se infatti la competizione per sedersi nei banchi del Parlamento Europeo si annuncia ardua, considerando ad esempio che in Lombardia si è candidata l’ex sindaco di Milano Letizia Moratti che potrebbe fare il ticket con il patron del Barolo, gli azzurri puntano a far tornare Claudia Porchietto in Regione come assessore della giunta Cirio.

Torino Bellissima per Cirio

Ma in sala c’erano anche diversi esponenti di Torino Bellissima, sia per dare il loro appoggio a Paolo Damilano, ma anche in veste di candidati per le Regionali. Tra di loro Enrico Delmirani, coordinatore metropolitano del movimento e proveniente dalla Pontevecchio di Luserna San Giovanni. Eletto anche consigliere in Città Metropolitana, Delmirani correrà per l’appuntamento elettorale dell’8-9 giugno nella lista civica di Cirio.

Magliano e Vignale

Insieme a lui ci sarà anche il capogruppo regionale dei Moderati Silvio Magliano, che dopo l’endorsement del leader Giacomo Portas per Alberto Cirio, ha ufficializzato il suo passaggio nel centrodestra. Magliano ieri ha cambiato ufficialmente la sua immagine della pagina facebook e questa mattina ha iniziato a pubblicare la sua agenda di impegni.

Sarà candidato nella civica “Cirio Presidente” anche Gian Luca Vignale, che negli ultimi cinque anni ha svolto il ruolo di Capo di Gabinetto del governatore.