Come comprare Pepe Unchained, la nuova meme coin che sta esplodendo in prevendita

Nonostante l'attuale mercato ribassista delle criptovalute, c'è ottimismo per le altcoin e le meme coin durante quest'anno, e Pepe Unchained ($PEPU) emerge già come un concorrente forte.

Questo nuovissimo progetto, il cui tema è incentrato sulla nota Pepe Coin ($PEPE), ha lanciato la sua prevendita il 21 giugno 2024 e ha rapidamente attirato l'attenzione degli investitori, raccogliendo oltre $200.000 in poche ore e superando poi rapidamente anche i $700.000.

L’interesse che sta suscitando è attribuito secondo alcuni agli ottimi premi per lo staking di $PEPU e alle maggiori capacità di transazione offerte dalla soluzione Layer 2.

Pepe Unchained e la blockchain Layer 2

La meme coin originale $PEPE era "incatenata" a Ethereum, che sebbene sia la seconda blockchain per capitalizzazione di mercato, presenta dei limiti. Con una media di 15 transazioni al secondo, può essere difficile scambiare in modo efficiente non solo $PEPE ma qualsiasi altra meme coin su Ethereum.

Per questo motivo, Pepe Unchained intende introdurre una propria blockchain di livello 2 (Layer 2), progettata per affrontare le sfide di scalabilità, velocità ed efficienza prevalenti nelle blockchain di livello 1 come Ethereum. Queste strutture secondarie si sovrappongono alle chain L1 esistenti, affrontando efficacemente i problemi riscontrati nel mercato bullish.

Pepe Unchained offre ai trader transazioni 100x più veloci ed economiche rispetto a Ethereum, sfruttando la propria blockchain Layer 2. Inoltre, il ponte tra Pepe ed Ethereum è stato creato per risolvere i problemi di efficienza, è istantaneo e con commissioni ridotte.

Ciò significa che gli investitori possono utilizzare Pepe per scambiare in modo efficiente e possono poi tornare a Ethereum quando lo desiderano.

Con l'obiettivo di diventare la principale blockchain Layer 2 per i trader di meme coin, Pepe Unchained ha il potenziale per sfruttare e sfidare non solo le concorrenti, ma anche le altre blockchain Layer 2.

Come funziona la prevendita e l'assegnazione dei token

La prevendita di Pepe Unchained mira a raccogliere fondi per lo sviluppo della nuova chain L2, sostenuta da un forte supporto della comunità. La prevendita si svolgerà in diverse fasi, con aumenti del prezzo dei token previsti per ciascuna di esse, incentivando gli investimenti anticipati dei partecipanti per assicurarsi le tariffe migliori.

La tokenomica di Pepe Unchained è progettata per favorire una crescita sostenibile ed è completata da una roadmap ambiziosa.

Il 20% della fornitura di token è destinato alla prevendita con l'obiettivo di coltivare una comunità di investitori. L'opzione per lo staking è disponibile fin dalla fase di prevendita, con il 30% della dotazione destinata ai premi (l'attuale APY ammonta al 4,737%).

Il progetto mira anche ad attirare l'attenzione con il tema del meme Pepe, e a tal fine il 20% dei token è destinato al marketing. Il 10% è destinato alla liquidità in DEX, il 10% al finanziamento del progetto e il restante 10% allo sviluppo della rete.

Come acquistare $ PEPU in prevendita?

Attualmente, Pepe Unchained può essere acquistato e messo in staking solo e direttamente sul suo sito ufficiale. Ciò significa che il token non viene ancora scambiato. È qui però che gli investitori ritengono di poter ottenere guadagni sostanziali, poiché il prezzo di prevendita aumenta a ogni nuova fase.

Questo meccanismo, insieme ai guadagni dello staking, inizia ad aumentare molto rapidamente man mano che Pepe Unchained acquista sempre più slancio. Gli investitori interessati sono incoraggiati ad affrettarsi per ottenere il prezzo più basso possibile e le più alte ricompense.

Se si è pronti a capitalizzare su Pepe Unchained, ecco alcuni semplici passaggi su come acquistare i token $PEPU:

Creare un wallet compatibile che supporti i token basati su Ethereum, come MetaMask. Acquistare una delle criptovalute supportate, ovvero ETH, USDT o BNB. Collegare il proprio wallet al sito ufficiale di prevendita di Pepe Unchained. Selezionate la quantità di token $PEPU che si desidera acquistare e completate la transazione.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained