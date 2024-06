Disabato-Pirro-Silvestro (M5S): “Al Pride di Ciriè per celebrare l'uguglianza e la diversità"

"Oggi pomeriggio abbiamo partecipato al Pride, organizzato dal comitato ProvinciaLotta a Ciriè, per celebrare l’uguaglianza, la diversità e continuare ancora con la lotta per i diritti delle persone LGBTQIA+ e della collettività tutta. Come abbiamo ribadito qualche settimana fa a Torino, la politica deve intervenire in maniera tempestiva per riconoscere, tra le altre cose, il matrimonio egualitario e approvare una legge contro l’omobitransfobia. A partire dal locale, dobbiamo attivarci al più presto affinché si riprendano le trascrizioni delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali in tutti i Comuni, anche in quelli della Provincia, com’era accaduto per la prima volta in Italia grazie alla Giunta Appendino. Il MoVimento 5 Stelle è e sarà sempre pronto a contribuire per realizzare un mondo migliore, equo e più inclusivo" così Disabato-Pirro-Silvestro (M5S).