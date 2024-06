Da Torino a Parigi: il judoka Andrea Carlino vola alle Olimpiadi

E' ufficiale. Andrea Carlino judoka della categoria -60kg, andrà alle Olimpiadi di Parigi 2024! È il quarto judokas che da Settimo Torinese stacca il biglietto per l'edizione nunero 33 dei Giochi Olimpici Estivi 2024.



Andrea Carlino classe 1997 che vive a Castiglione Torinese ha usufruito della "allocated quota" in seguito al rifiuto della squadra russa di judo di partecipare con solo quattro atleti dei dodici qualificati ai Giochi. (Gli altri atleti russi avevano espresso vicinanza all' invasione della Russia in Ucraina ndr)

E così si è liberato un posto nella categoria dei 60 kg e Carlino, grazie ai piazzamenti ottenuti nella corsa olimpica, risultava aver il più alto punteggio tra gli esclusi ed ha quindi beneficiato di questa quota olimpica.



Determinante in questo caso la medaglia di bronzo ottenuta nell' ultimo gran Slam di Astana che è valsa da sola 500 punti .



Grande soddisfazione in casa AKIYAMA a Settimo Torinese dove proprio questa notizia è giunta inaspettata.



Andrea Carlino sarà il quarto judoka ad andare alle Olimpiadi di Parigi: oltre a lui ci saranno Manuel Lombardo nei kg 73, Veronica Toniolo nei kg 57 e Matteo Piras nei kg 66, tutti atleti che fin da bambini si allenano con i maestri Toniolo.



La società Akiyama che ha formato il Campione Olimpico di Rio 2016 Fabio Basile , duecentesima medaglia d'oro dello sport italiano, ha portato nelle ultime tre edizioni olimpiche , Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024, ben otto atleti cresciuti all'ombra della Mole. Un bel record!