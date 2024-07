Palazzo Nuovo dopo l'occupazione, Geuna: "Danni per migliaia di euro. Valutiamo se chiedere risarcimenti" [FOTO E VIDEO]

I danni non sono ancora quantificati, "ma si tratta di diverse migliaia di euro" . E sui responsabili, "valutiamo la situazione per eventuali richieste di risarcimenti". Così il rettore dell'Università di Torino , Stefano Geuna , durante il sopralluogo che scrive la parola fine al l'occupazione di Palazzo Nuovo da parte dei pro-Palestina .

Quaranta giorni di occupazione

Quaranta giorni di spazi sottratti a didattica ed esami per chiedere una presa di posizione sul conflitto in Medio Oriente. Quaranta giorni che, oltre alle polemiche (alcune anche a favore di telecamere, visto che era tempo di elezioni Europee). Ora le cose stanno tornando alla normalità, piano piano, con il terzo appello degli esami pronto ad avere luogo secondo programma.

Geuna: "Diverse migliaia di euro di danni"

"Come ci aspettavamo - commenta il rettore - abbiamo dovuto porre rimedio ai danni che si sono accumulati in queste settimane. Siamo ancora in via di quantificazione, ma si tratta di diverse migliaia di euro. Abbiamo dovuto ripulire i graffiti, ma anche ritinteggiare alcune pareti particolarmente danneggiate. Infine alcuni infissi, alcuni bottoncini e altre pulizie da effettuare in profondità".