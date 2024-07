Lear, Chiorino al Mimit: “Dalla Regione misure efficaci per i lavoratori”

“Per i lavoratori Lear siamo pronti a predisporre misure efficaci e incisive, anche pensando a provvedimenti ad hoc se necessario”. E’ questo l’impegno ribadito da Elena Chiorino, vice presidente della Regione Piemonte e assessore al Lavoro, durante il tavolo di crisi Lear di oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



“La Regione ha dimostrato anche in altre occasioni di non lasciare indietro nessuno, ecco perché siamo pronti a mettere in campo tutto quanto in nostro possesso per garantire il futuro occupazionale delle persone coinvolte e a favorire un piano di reindustrializzazione volto a tutelare i lavoratori e le loro famiglie” ha proseguito il vice presidente della Regione Piemonte.



“La nostra volontà è quella di mantenere costante un confronto tra le parti, al fine di ottimizzare le tempistiche e dare ai lavoratori risposte chiare e un messaggio preciso: la Regione è e sarà al loro fianco” ha concluso Chiorino.