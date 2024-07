Alle Molinette tutto pronto per la "Festa dell'Estate": il ricavato devoluto al reparto di Chirurgia Vascolare

La Fondazione Ricerca Molinette è lieta di annunciare che il 4 luglio 2024 nel cortile interno del Presidio Molinette prenderà vita la "Festa dell'Estate", un evento di beneficenza il cui ricavato sarà interamente devoluto al reparto di Chirurgia Vascolare del Presidio Molinette di Torino.

Questa festa estiva coinvolgerà mercanti locali delle Associazioni Stramercatino, Balon, e dei commercianti di Via Madama Cristina, con la collaborazione di Radio GRP, Andos, l’Associazione VolTo, il sostegno di Authos Torino, la partecipazione del comico Davide D’Urso e buona musica dal vivo. Tutto questo con l’obiettivo comune di creare un'atmosfera gioiosa e conviviale, unendo la comunità torinese in un'iniziativa di solidarietà per il Presidio Molinette e i suoi pazienti. Speriamo sia il primo di tanti eventi per puntare la luce sull’ospedale della città.

I fondi raccolti durante l'evento saranno destinati al reparto di Chirurgia Vascolare, reparto dal quale è appena uscito Stefano Tacconi, contribuendo a migliorare le cure e le strutture che necessitano di interventi in questo settore specialistico e sostenere gli operatori che lavorano ogni giorno.

La "Festa dell'Estate" non solo offrirà momenti di svago e divertimento, ma rappresenterà anche un'opportunità per celebrare il lavoro instancabile del personale medico e sanitario del Presidio Molinette. Sarà un modo per esprimere gratitudine e supporto a coloro che dedicano la loro vita alla cura dei pazienti.