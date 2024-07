Call me Levi: il film sull'inventore dei jeans realizzato in Piemonte in anteprima al Film Fest München

Call me Levi: il film sull'inventore dei jeans realizzato in Piemonte al Film Fest München

“Call me Levi”, TV-movie sulla storia dell’inventore dei blue jeans Levi Strauss, realizzata in Piemonte per 36 giorni nell'autunno scorso, sarà presentato in anteprima mondiale al Film Fest München il 4 luglio 2024 all’interno del concorso “New German Television / Series”.

La serie è stata realizzata in Piemonte per 36 giorni, tra settembre e ottobre 2023. Oltre a Torino, sono numerosi i comuni piemontesi coinvolti grazie alla Rete Regionale di Film Commission Torino Piemonte: Ormea, Collegno, Chieri e Rosazza e Biella.

Il progetto è diretto da Neele Leana Vollmar, che ha scritto la sceneggiatura insieme al noto autore tedesco Robert Krause. Il direttore della fotografia è Armin Dierolf, che vive vicino a Padova e a Berlino. Segnaliamo inoltre la partecipazione di Vincent Redetzki nei panni di Levi, Amy Benkenstein nel ruolo della sorella di Levi, Fanny, e Anton von Lucke, nel ruolo del co-protagonista Jacob Davis.

“Call me Levi” è prodotto da Lieblingsfilm GmbH, con la produzione esecutiva dell’italiana Viola Film Srl di Alessandro Passadore, in co-produzione con Bravado Fiction N.V. ed è realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte ed il contributo del POR FESR Piemonte 2014-2020 - Azione III.3c.1.2 - bando “Piemonte Film TV Fund”, unitamente a IDM Film Commission Alto Adige e FFF Bayern.

La trama

A San Francisco, al tempo della corsa all’oro intorno al 1850, Levi Strauss, figlio di un venditore ambulante ebreo della Franconia del nord, interpretato dal giovane attore Vincent Redetzki, diventa uno dei primi pionieri americani. Apre infatti la strada al successo mondiale dei blue jeans, nonostante le circostanze sfavorevoli, rivali senza scrupoli, e numerose difficoltà personali.