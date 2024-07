Notte Bianca di Carmagnola: via Torino si anima con eventi, intrattenimenti e buon cibo

Dal 2022, le iniziative organizzate dal Comune di Carmagnola nel periodo estivo prevedono la Notte Bianca in via Torino, un evento che offre una vasta gamma di proposte enogastronomiche, eventi ludici ed artistici, pensati con l’obiettivo di promuovere e sostenere il commercio di una importantissima arteria periferica della città in concomitanza con l’avvio dei saldi.

La manifestazione coinvolgerà tutto il tratto di via Torino e le aree limitrofe, i negozi rimarranno aperti sino a tardi, i locali proporranno cene, degustazioni, piatti da asporto e i visitatori potranno godere di un’ampia gamma di attività ed intrattenimenti.

Eventi Musicali e Spettacoli

Via Torino si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto con spettacoli musicali e performance dal vivo. Il gruppo musicale Bella’mbriana che con un tributo a Pino Daniele intratterrà il pubblico con i grandi successi del celebre cantautore, mentre la Piazzetta Di Vittorio vibrerà al ritmo della dance music grazie all’evento “dynamism” a cura del Barcelona, con DJ set, dance performance, video & light show insieme a Mario Jay Bee, Ale Martini, Isomain e Warrior Posse. Non mancheranno i balli in piazza, con le esibizioni delle scuole di ballo Mambo Jambo Dance, Viva la danza di Ilario Parise e la country western dance della scuola Riding West che coinvolgeranno i presenti in ritmi latini e spettacolari coreografie.

Sul palco montato all’altezza del numero 23 di Via Torino la serata verrà aperta e chiusa da Radio Vida Network di Carmagnola con intrattenimento e giochi a quiz, dj set e lo spettacolo di cabaret di Enrico Balsamo che dalle ore 23:00 garantirà risate per tutti. Comico, ventriloquo, illusionista, lo showman torinese Enrico Balsamo è noto al grande pubblico per le sue apparizioni televisive in programmi come “Tú sí que vales” ed “Eccezionale veramente”. Ha iniziato come animatore turistico per poi studiare arti fra le quali magia, teatro e canto.

Gastronomia e Degustazioni

Gli amanti della buona tavola potranno deliziarsi con una varietà di offerte gastronomiche. Piazza Concordia sarà il luogo perfetto per una grigliata organizzata dal Chiostro Caffetteria Concordia, mentre Via Chieri offrirà una cena con musica presso "Dai Campi Alla Tavola" e una grigliata mista da Titti & Sonia Carni. Non mancheranno proposte dolci e salate presso La Spiga d'Oro, Mondo Pizza, Qui Si Pizza Da Lilly, il Fast Food Mille e Una Notte, la paninoteca Da Marione, Il Mondo del Caffè, Da Dima Food & Drink, Bar Punto 27, ristorante asiatico Poke One. Ci saranno anche punti degustazione punti degustazione del Panificio Antico Forno 2.0, arrosticini da Bar Jolie, sarà possibile assaporare vini sfusi presso La Vineria e birre artigianali di Grand e Gros Brewing Company.

Intrattenimenti per Tutti

Bambini e adulti potranno divertirsi con i gokart a pedali, mentre i più piccoli potranno trasformarsi grazie al truccabimbi offerto dalla Croce Rossa Italiana di Carmagnola e saltare sui gonfiabili. Gli amanti dei fumetti e dei videogiochi non vorranno perdersi la “Notte Manga” organizzata da Video Games Generation e Centro Giochi Educativi, con videogames, gadget, fumetti, cosplay e giochi.

Sport e Benessere

Per gli appassionati di sport e benessere, ci saranno esibizioni di karate a cura della ASD Olimpia Karate & Arti Marziali e di kick boxing della ASD Gymnasium Kick Boxing. Sarà inoltre possibile esplorare l'offerta di articoli sportivi e abbigliamento presso lo stand di Jumbo Sport.

Mercatini e Esposizioni

Via Torino sarà animata da un Mercatino degli Hobbisti, dove sarà possibile scoprire e acquistare creazioni artigianali uniche. Inoltre, ci saranno il Mercatino delle Eccellenze del Territorio, con degustazioni a cura della SOMS Domenico Ferrero e Salsasio Giovani, e una esposizione di auto americane a cura di AutoStile.

Coinvolgimento delle Attività Locali

Tutti gli esercizi commerciali di via Torino parteciperanno attivamente all'evento, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire le eccellenze locali e approfittare dei saldi estivi. Diversi negozi proporranno inoltre musica e intrattenimenti vari.

L’evento viene organizzato dall’Ufficio Manifestazioni del Comune di Carmagnola, in collaborazione con la Pro Loco, con la SOMS Domenico Ferrero, con il sostegno di diverse aziende del territorio e di vari esercizi commerciali della via.

Domenico La Mura, Assessore alle Manifestazioni della Città di Carmagnola dichiara: “Siamo entusiasti di riproporre la Notte Bianca in via Torino dopo il successo riscontrato nelle due edizioni precedenti. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per valorizzare e sostenere il commercio di un’importante area periferiche della nostra città, visto che la gran parte degli eventi si svolge invece nel centro storico. Crediamo fermamente che iniziative come questa contribuiscano a rafforzare ed ampliare il tessuto sociale e commerciale, promuovendo un senso di comunità e appartenenza che va ben oltre la semplice occasione festiva.”.

Il Sindaco Ivana Gaveglio commenta: “Come Sindaco di Carmagnola, sono profondamente orgogliosa di vedere come la Notte Bianca di via Torino sia diventata un appuntamento tanto atteso e significativo per la nostra comunità. Questo evento non solo porta gioia e intrattenimento ai nostri cittadini, ma dimostra anche una grande capacità di collaborare per un obiettivo comune. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questa serata speciale, e a tutti i commercianti e volontari che con il loro impegno contribuiranno sicuramente a creare un'atmosfera unica e accogliente..”