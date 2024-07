Orari prolungati e tante iniziative: ecco l'estate alla Sacra di San Michele

Tempo estivo e nuovi orari all’abbazia sul Pirchiriano. Fino ad ottobre la Sacra di San Michele è aperta dal lunedì al sabato con orario continuato dalle ore 9:30 alle 17:30. La domenica dalle 10:45 alle 17:30. Ad agosto l’apertura viene prolungata di un’ora, fino alle 18:30. Da segnare giovedì 15 agosto dalle ore 10.45 alle 18.30. Commenta il rettore della Sacra don Claudio Papa: “durante il mese di agosto abbiamo voluto favorire la presenza dei pellegrini ampliando l’orario di apertura. Sono in calendario anche due impegni di rilievo con i quali si vuole dare un segno di presenza e cultura per animare il territorio”. Due gli appuntamenti da segnare in agenda. Il primo è sabato 13 luglio alle ore 20.30, quando si terrà la seconda e ultima data dello speciale spettacolo itinerante in notturna "Dante in pellegrinaggio alla Sacra". In cattedra il professor Leonardi che accompagnerà il pubblico tra l’inferno, il purgatorio e il paradiso. Il secondo è sabato 27 luglio alle ore 20.30 e 20.45 quando si terranno due speciali visite guidate notturne andando alla scoperta di leggende, personaggi e simboli della millenaria Abbazia. Le visite terminano con una speciale performance sotto le stelle del Maestro Enrico Euron e la sua arpa celtica. Da segnalare il nuovo Convivium Bar&Shop che sarà aperto per degustare taglieri, panini, birre artigianali e le altre specialità della casa, con vista sulla Sacra e sulle valli circostanti. Per la stagione estiva è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30 e durante gli eventi serali fino alle 21.