Hashish, pistola e ricetta per droghe sintetiche: arrestato lo spacciatore dei giovani eporediesi

In manette lo spacciatore che riforniva di droga i giovani eporediesi. I Carabinieri del Nucleo operativo hanno arrestato un 31enne italiano con le accuse di detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio, illecita di armi e munizioni. A casa dell'uomo i militari hanno anche trovato una pistola e varie munizioni.

Droga e armi

I Carabinieri hanno individuato l'uomo, nel corso delle indagini per il contrasto allo spaccio di droga. Il blitz a casa del 31enne è scattato nella mattinata del 19 agosto: nell'abitazione sono stati ritrovati 800 grammi di “hashish”, 35 grammi di “marijuana”, un bilancino elettronico, vario materiale per il confezionamento della droga, una pistola cal.6,38, un caricatore con 6 munizioni inserite, un caricatore vuoto calibro 22 e 88 munizioni calibro 22.

Ricetta per droghe sintetiche

Inoltre è stato recuperato un foglio sul quale il presunto spacciatore ha annotato la ricetta per fabbricare droghe sintetiche. Il malfattore, dopo l'arresto, è stato portato nel carcere di Ivrea.