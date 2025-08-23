Cade da un balcone in piazza Vittorio Veneto: donna di 30 anni muore sul colpo

Tragedia nella notte a Torino, dove una donna di circa trent’anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal quinto piano di un edificio situato in piazza Vittorio Veneto. L’allarme è scattato nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 agosto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per la giovane non c’era ormai più nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione della polizia si tratterebbe di un gesto volontario. Al momento della tragedia, all’interno dell’abitazione si trovava anche il compagno della vittima, che ha immediatamente chiamato i soccorsi ed è stato successivamente accompagnato in ospedale in stato di choc.

Le autorità stanno continuando gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.